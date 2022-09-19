https://sputnikarabic.ae/20220919/هل-تخطط-واشنطن-لإثارة-القلاقل-وإشعال-الحروب-في-جنوب-القوقاز-1067944949.html
هل تخطط واشنطن لإثارة القلاقل وإشعال الحروب في جنوب القوقاز
هل تخطط واشنطن لإثارة القلاقل وإشعال الحروب في جنوب القوقاز
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي في عاصمة جمهورية أرمينيا يريفان، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن أرمينيا وتريد... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:58+0000
2022-09-19T12:58+0000
2022-09-19T12:58+0000
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هل تخطط واشنطن لإثارة القلاقل وإشعال الحروب في جنوب القوقاز
هل تخطط واشنطن لإثارة القلاقل وإشعال الحروب في جنوب القوقاز
فيما علق الكرملين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى أرمينيا، حيث صرّح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن الزيارة مرحب بها إذا أسهمت في إحلال السلام في القوقاز.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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هل تخطط واشنطن لإثارة القلاقل وإشعال الحروب في جنوب القوقاز
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي في عاصمة جمهورية أرمينيا يريفان، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن أرمينيا وتريد المساعدة في هذا الأمر.
فيما علق الكرملين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى أرمينيا، حيث صرّح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن الزيارة مرحب بها إذا أسهمت في إحلال السلام في القوقاز.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" أعتقد أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لأرمينيا، تهدف إلى إثارة شقاق بين يريفان وموسكو وخلق المشاكل أمام روسيا في فنائها الخلفي. لكن يجب ألا يغيب عن البال، أن دور روسيا أساسي في جنوب القوقاز ولا يمكن للعلاقة مع الغرب أن تكون خيارا بديلا لأرمينيا عن روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...