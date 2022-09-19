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https://sputnikarabic.ae/20220919/وزارة-البيئة-الألمانية-تسرب-في-موقع-محطة-إيسار-2-للطاقة-النووية-1067975480.html
وزارة البيئة الألمانية: تسرب في موقع محطة "إيسار 2" للطاقة النووية
وزارة البيئة الألمانية: تسرب في موقع محطة "إيسار 2" للطاقة النووية
أفادت وزارة البيئة الألمانية، اليوم الإثنين، بأن الشركة المشغلة لمحطة "إيسار 2" للطاقة النووية في ألمانيا أبلغتها بحدوث تسرب في الموقع. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T21:58+0000
2022-09-19T21:58+0000
أخبار ألمانيا
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ونقلت "رويترز" عن الوزارة أن هذا التسرب لم يؤثر على الأمن لكنه قد يعقد خطة الحكومة الشتوية للطاقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى فترة إصلاح مدتها أسبوع، ستتوقف خلالها العمليات.يذكر أنه كان من المقرر أن تتوقف شركة "إيسار2" التي تقع في ولاية بافاريا الجنوبية في نهاية العام بموجب خطة ألمانيا للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الاثنين، إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية في بلاده، وسط أزمة الطاقة المستمرة، في اقتراح يتعارض مع موقف الحكومة الائتلافية الذي يدافع عن حالة "الاحتياط" للمنشآت.وقال ليندنر، ممثل الحزب الديمقراطي الحر المنضم إلى الائتلاف الحاكم، في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا إيقاف تشغيل مرافق إنتاج موثوقة وصديقة للبيئة (المحطات النووية) أثناء أزمة الكهرباء والطاقة".وأضاف أن الحكومة الألمانية يجب أن "تفعل كل شيء لتزويد البلاد بالكهرباء"، مشيرا إلى أن محطات الفحم القادرة على إنتاج كهرباء إضافية لا تعمل في البلاد.وانطلاقا من هذه الحقائق، حث وزير المالية السلطات الألمانية على زيادة الطاقة الإنتاجية لسوق الكهرباء للحد من ارتفاع الأسعار.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

وزارة البيئة الألمانية: تسرب في موقع محطة "إيسار 2" للطاقة النووية

21:58 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أفادت وزارة البيئة الألمانية، اليوم الإثنين، بأن الشركة المشغلة لمحطة "إيسار 2" للطاقة النووية في ألمانيا أبلغتها بحدوث تسرب في الموقع.
ونقلت "رويترز" عن الوزارة أن هذا التسرب لم يؤثر على الأمن لكنه قد يعقد خطة الحكومة الشتوية للطاقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى فترة إصلاح مدتها أسبوع، ستتوقف خلالها العمليات.
يذكر أنه كان من المقرر أن تتوقف شركة "إيسار2" التي تقع في ولاية بافاريا الجنوبية في نهاية العام بموجب خطة ألمانيا للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الاثنين، إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية في بلاده، وسط أزمة الطاقة المستمرة، في اقتراح يتعارض مع موقف الحكومة الائتلافية الذي يدافع عن حالة "الاحتياط" للمنشآت.
وقال ليندنر، ممثل الحزب الديمقراطي الحر المنضم إلى الائتلاف الحاكم، في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا إيقاف تشغيل مرافق إنتاج موثوقة وصديقة للبيئة (المحطات النووية) أثناء أزمة الكهرباء والطاقة".
وأضاف أن الحكومة الألمانية يجب أن "تفعل كل شيء لتزويد البلاد بالكهرباء"، مشيرا إلى أن محطات الفحم القادرة على إنتاج كهرباء إضافية لا تعمل في البلاد.
وانطلاقا من هذه الحقائق، حث وزير المالية السلطات الألمانية على زيادة الطاقة الإنتاجية لسوق الكهرباء للحد من ارتفاع الأسعار.
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