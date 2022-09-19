https://sputnikarabic.ae/20220919/وزير-الإسكان-السوري-لـسبوتنيك-6-محاور-لتطوير-القطاع-الهندسي-تحضيرا-لإعادة-الإعمار-1067973309.html
وزير الإسكان السوري لـ"سبوتنيك": 6 محاور لتطوير القطاع الهندسي تحضيرا لإعادة الإعمار
وزير الإسكان السوري لـ"سبوتنيك": 6 محاور لتطوير القطاع الهندسي تحضيرا لإعادة الإعمار
صرح وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، المهندس سهيل عبد اللطيف، أن هناك فكرا جديدا على مستوى الدولة السورية تحضيراً لإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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كلام الوزير السوري جاء خلال ورشة عمل أقامتها شركة "دياري" بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت عنوان: "معاً نبني" في مركز الدكتور رضا سعيد (مؤسس الجامعة السورية) في دمشق، بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورئيس جامعة دمشق ونائبه، وعدد من معاوني الوزارات وأعضاء النقابات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية وكليات الهندسة بجامعة دمشق ونخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال والاقتصاد السوريين.وخلال الورشة ناقشت نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهندسين السوريين سبل تطوير الأساليب الهندسية والإجراءات الفنية، ومواكبة الحداثة والتطور العلمي والتقني للوصول إلى قطاع هندسي قوي يعمل وفق أفضل معايير الأداء، ويساهم في نمو عجلة الاقتصاد السوري في ضوء واقع وتحديات العمل الهندسي وقطاع البناء في سوريا.6 محاور استراتيجية وطنية للسكنالوزير عبد اللطيف لفت في تصريح للصحفيين إلى أن "صناعة الهندسة تأتي ضمن الفكر الأساسي الذي تعمل عليه الدولة السورية تحضيراً للمرحلة القادمة لتحسين المنتج الهندسي في مرحلة إعادة الإعمار" لافتاً إلى أن "التركيز الحكومي ينصب حالياً على تدريب الطلاب أثناء الدراسة على مستوى الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهنية إضافة إلى التدريب العملي بما يمكن المتدربين والخريجين من الدخول إلى سوق العمل، مما يختصر الكثير من الزمن وكلف التدريب خلال العمل".وعن فرص الربط والتشبيك مع الشركات العربية والأجنبية وموقعها ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكن قال الوزير عبد اللطيف: "في محور التنفيذ ضمن الاستراتيجية مفتوح الباب أمام الشركات العربية والأجنبية الصديقة لتطوير العمل الهندسي في سوريا".وزير التعليم العالي: مشاريع التخرج يجب أن تكون على أرض الواقعوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أشار في تصريح خاص لـ سبوتنيك إلى ضرورة "ربط الدراسات الهندسية بالتطبيق العملي في ضوء ما يعانيه الخريجون الجدد من نقص في الخبرة العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل" مؤكداً على ضرورة "أن تكون مشاريع تخرج طلاب كليات الهندسة مشاريع عملية على أرض الواقع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والشركات المعنية والتركيز على خريجي المعاهد التقنية إلى جانب حملة الإجازات الجامعية وتدريب الطلاب في المدن الصناعية ومنشآت الشركات العامة".وزير الصناعة: هيئة المواصفات تعرضت للتدمير لطمس المواصفة السوريةفي السياق ذاته صرح وزير الصناعة زياد صباغ لـ سبوتنيك بأن وزارة الصناعة السورية تعيد بناء وترميم المنشآت التابعة وقال: "خلال الحرب قامت التنظيمات الإرهابية بتدمير مبنى هيئة المواصفات السورية الذي يحوي الكثير من الوثائق والتجهيزات بهدف طمس المواصفة السورية التي نعتز بها والتي تؤكد على حضارة سوريا وعلى الرقي العلمي التي وصلت إليه، ونعمل حالياً على إعادة بناء ما دمره الإرهاب من خلال مقرات جديدة ودمج بعض الاتجاهات التي يمكن الاستفادة منها في المخبرات التي لا زالت موجودة لدى وزارة الصناعة".عباس: الجودة أساس العملمدير عام شركة "دياري" سوزان عباس، لفتت في حديث للصحفيين إلى أن الغاية من إقامة هذه الورشة هي التشبيك بين كافة جهات القطاعين العام والخاص التي تعنى بالقطاع العمراني وكذلك المؤسسات الأكاديمية بهدف تطوير صناعة البناء والتشييد في سوريا، والارتقاء إلى أساليب أكثر تطوراً وحداثة" مضيفة: "المرحلة القادمة بحاجة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولذلك من المهم أن نعمل جميعاً بحيث نستطيع أن نؤسس لقطاع قوي في ضوء التحديات والضغوطات التي مررنا بها في سوريا، ونقص مواد البناء في السوق المحلية تتطلب تظافر كل الجهود مع بعضها من اجل تطوير هذه الصناعة، وهذه الورشة تؤكد على التدريب المهني سواء للطلاب في الجامعة أو التدريب الحرفيين والفنيين، وكذلك اليد العاملة في المشاريع وضرورة التأكيد على أهمية التدريب المهني وربطه بالتدريب الأكاديمي في الجامعات والمدارس الفنية المهنية.وحول أهمية تطوير مستوى المواصفات والجودة اللازمة لقطاع العمل الهندسي قالت عباس: "الجودة هي أساس العمل وإذا لم تكن موجودة فالعمل غير قابل التنفيذ بأعلى المعايير، وما يفرض الجودة في العمل هو المواصفة والمقياس التي يجب أن تتوافر في كل عمل هندسي، ليس كورقيات فقط بل يجب أن يحقق العمل الهندسي المواصفة المطلوبة ويكون قابلاً للتنفيذ، وكل هذه العوامل تتكامل مع بعضها الدراسة مع المخططات مع المواصفة والمقاييس".تجدر الإشارة إلى أن شركة ’’ دياري’’ تعتمد في عملها على المواد الأولية والموارد البشرية الموجودة في المجتمعات المحلية المعنية بالمشاريع الهندسية وتوفر التدريب اللازم للراغبين بالعمل في قطاعات جديدة وتعتمد على العمال المحليين فيما تتميز الشركة بقدرتها على تحويل عملية إنشاء البنى التحتية التطويرية إلى فرص تنموية لهذه المجتمعات.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
وزير الإسكان السوري لـ"سبوتنيك": 6 محاور لتطوير القطاع الهندسي تحضيرا لإعادة الإعمار
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صرح وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، المهندس سهيل عبد اللطيف، أن هناك فكرا جديدا على مستوى الدولة السورية تحضيراً لإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة.
كلام الوزير السوري جاء خلال ورشة عمل أقامتها شركة "دياري" بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت عنوان: "معاً نبني" في مركز الدكتور رضا سعيد (مؤسس الجامعة السورية) في دمشق، بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورئيس جامعة دمشق ونائبه، وعدد من معاوني الوزارات وأعضاء النقابات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية وكليات الهندسة بجامعة دمشق ونخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال والاقتصاد السوريين.
وخلال الورشة ناقشت نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهندسين السوريين سبل تطوير الأساليب الهندسية والإجراءات الفنية، ومواكبة الحداثة والتطور العلمي والتقني للوصول إلى قطاع هندسي قوي يعمل وفق أفضل معايير الأداء، ويساهم في نمو عجلة الاقتصاد السوري في ضوء واقع وتحديات العمل الهندسي وقطاع البناء في سوريا.
6 محاور استراتيجية وطنية للسكن
الوزير عبد اللطيف لفت في تصريح للصحفيين إلى أن "صناعة الهندسة تأتي ضمن الفكر الأساسي الذي تعمل عليه الدولة السورية تحضيراً للمرحلة القادمة لتحسين المنتج الهندسي في مرحلة إعادة الإعمار" لافتاً إلى أن "التركيز الحكومي ينصب حالياً على تدريب الطلاب أثناء الدراسة على مستوى الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهنية إضافة إلى التدريب العملي بما يمكن المتدربين والخريجين من الدخول إلى سوق العمل، مما يختصر الكثير من الزمن وكلف التدريب خلال العمل".
وتحدث الوزير عبد اللطيف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" على هامش الورشة عن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية في عملية التشبيك مع كافة الجهات المعنية بقطاع البناء والتشييد فقال: "هناك فكر جديد على مستوى الدولة السورية التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، وهذه الورشات والدراسات الهندسية تغني هذا الفكر بحيث نصل في النتيجة إلى قرارات تؤدي غلى تحسين المنتج الهندسي في سوريا" مضيفاً أن "العمل الهندسي يركز في القسم الأكبر منه على الجانب التنفيذي المتعلق بجانب السكن، وفي هذا الجانب وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان استراتيجية وطنية للإسكان وفق ستة محاور ركزت على تطوير مناهج مراكز التدريب المهني وتحسين واقع الشركات الإنشائية وتطوير واقع عمل القطاع الخاص ووضع رؤية جديدة بالتنسيق مع نقابة المقاولين ونقابة المهندسين لتطوير القوانين بحيث يصبح العمل الهندسي الأكاديمي بالنسبة لنا مصدراً للتشريع الهندسي".
وعن فرص الربط والتشبيك مع الشركات العربية والأجنبية وموقعها ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكن قال الوزير عبد اللطيف: "في محور التنفيذ ضمن الاستراتيجية مفتوح الباب أمام الشركات العربية والأجنبية الصديقة لتطوير العمل الهندسي في سوريا".
وزير التعليم العالي: مشاريع التخرج يجب أن تكون على أرض الواقع
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أشار في تصريح خاص لـ سبوتنيك إلى ضرورة "ربط الدراسات الهندسية بالتطبيق العملي في ضوء ما يعانيه الخريجون الجدد من نقص في الخبرة العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل" مؤكداً على ضرورة "أن تكون مشاريع تخرج طلاب كليات الهندسة مشاريع عملية على أرض الواقع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والشركات المعنية والتركيز على خريجي المعاهد التقنية إلى جانب حملة الإجازات الجامعية وتدريب الطلاب في المدن الصناعية ومنشآت الشركات العامة".
ولفت الوزير إبراهيم إلى أهمية "توظيف البرمجيات التكنولوجية الحديثة في تطوير العمل الهندسي وتحدث المخابر بالتجهيزات التقنية اللازمة بهدف تقديم الدراسات والخبرات والاستشارات الهندسية لقطاعات الدولة وأن يكون لرسائل الدراسات العليا دور تنموي".
وزير الصناعة: هيئة المواصفات تعرضت للتدمير لطمس المواصفة السورية
في السياق ذاته صرح وزير الصناعة زياد صباغ لـ سبوتنيك بأن وزارة الصناعة السورية تعيد بناء وترميم المنشآت التابعة وقال: "خلال الحرب قامت التنظيمات الإرهابية بتدمير مبنى هيئة المواصفات السورية الذي يحوي الكثير من الوثائق والتجهيزات بهدف طمس المواصفة السورية التي نعتز بها والتي تؤكد على حضارة سوريا وعلى الرقي العلمي التي وصلت إليه، ونعمل حالياً على إعادة بناء ما دمره الإرهاب من خلال مقرات جديدة ودمج بعض الاتجاهات التي يمكن الاستفادة منها في المخبرات التي لا زالت موجودة لدى وزارة الصناعة".
وحول الجهود المبذولة في تعويض الفاقد من الموارد البشرية خلال سنوات الحرب تابع الوزير صباغ حديثه لـ سبوتنيك بالقول: "شهد العامل البشري تراجعاً كبيراً في الخبرات خلال سنوات الحرب، ونعمل حالياً في وزارة الصناعة على إعادة تأهيل الموارد البشرية الموجودة في الشركات والمنشآت العامة وكذلك من خلال القادمين الجدد إلى سوق العمل عبر التشاركية مع المنظمات الدولية وغرف الصناعة وكل الوزارات السورية المعنية في هذا الاتجاه من خلال مراكز تدريبية على مستوى تدريب مهني ودورات قصيرة الأجل لدخول القوى الجديدة إلى سوق العمل بخبرات معقولة ومقبولة".
عباس: الجودة أساس العمل
مدير عام شركة "دياري" سوزان عباس، لفتت في حديث للصحفيين إلى أن الغاية من إقامة هذه الورشة هي التشبيك بين كافة جهات القطاعين العام والخاص التي تعنى بالقطاع العمراني وكذلك المؤسسات الأكاديمية بهدف تطوير صناعة البناء والتشييد في سوريا، والارتقاء إلى أساليب أكثر تطوراً وحداثة" مضيفة: "المرحلة القادمة بحاجة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولذلك من المهم أن نعمل جميعاً بحيث نستطيع أن نؤسس لقطاع قوي في ضوء التحديات والضغوطات التي مررنا بها في سوريا، ونقص مواد البناء في السوق المحلية تتطلب تظافر كل الجهود مع بعضها من اجل تطوير هذه الصناعة، وهذه الورشة تؤكد على التدريب المهني سواء للطلاب في الجامعة أو التدريب الحرفيين والفنيين، وكذلك اليد العاملة في المشاريع وضرورة التأكيد على أهمية التدريب المهني وربطه بالتدريب الأكاديمي في الجامعات والمدارس الفنية المهنية.
ورداً على سؤال مراسل سبوتنيك حول القيم المضافة التنموية والاجتماعية التي يحققها العمل الهندسي ضمن قطاع البناء والتشييد من خلال تشغيل أكثر من 13 ألف فرصة عمل قالت عباس: "دياري هي شركة مقاولات تنبع أهدافها الاستراتيجية الأساسية من دعم القطاع التنموي من خلال تأهيل وتدريب فريق الموارد البشرية لتكون قادرة على أخذ دورها في المجتمع المحلي، فهذا التدريب والتأهيل هو ضرورة لكل شركة لأنه واجب وطني علينا جميعاً، وأيضاً نعمل على تأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من المجتمع في ضوء الظروف المعيشية ولذلك نتمنى من كل شركات القطاع الخاص أن يكون هذا التوجه من ضمن أهدافها التنموية بدعم قطاع النهضة العمرانية".
وحول أهمية تطوير مستوى المواصفات والجودة اللازمة لقطاع العمل الهندسي قالت عباس: "الجودة هي أساس العمل وإذا لم تكن موجودة فالعمل غير قابل التنفيذ بأعلى المعايير، وما يفرض الجودة في العمل هو المواصفة والمقياس التي يجب أن تتوافر في كل عمل هندسي، ليس كورقيات فقط بل يجب أن يحقق العمل الهندسي المواصفة المطلوبة ويكون قابلاً للتنفيذ، وكل هذه العوامل تتكامل مع بعضها الدراسة مع المخططات مع المواصفة والمقاييس".
تجدر الإشارة إلى أن شركة ’’ دياري’’ تعتمد في عملها على المواد الأولية والموارد البشرية الموجودة في المجتمعات المحلية المعنية بالمشاريع الهندسية وتوفر التدريب اللازم للراغبين بالعمل في قطاعات جديدة وتعتمد على العمال المحليين فيما تتميز الشركة بقدرتها على تحويل عملية إنشاء البنى التحتية التطويرية إلى فرص تنموية لهذه المجتمعات.