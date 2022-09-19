https://sputnikarabic.ae/20220919/وزير-الإعلام-اليمني-ينتقد-تصريحات-رئيس-إيران-عن-احترام-سيادة-الدول-1067974120.html
وزير الإعلام اليمني ينتقد تصريحات رئيس إيران عن احترام سيادة الدول
وزير الإعلام اليمني ينتقد تصريحات رئيس إيران عن احترام سيادة الدول
اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إيران بتحويل المنطقة ومنها اليمن إلى مسرح لتدخلاتها وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية،... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T20:40+0000
2022-09-19T20:40+0000
2022-09-19T20:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاته، وعواصم عربية إلى قواعد للمليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي".وأضاف: "تدفع شعوب ودول المنطقة ومنها اليمن والعالم برمته ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، واتخاذها المليشيات الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية".ونوه أن "النظام الإيراني استخدم مليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كنتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك المليشيات أذرع للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي"، على حد قوله.ودعا الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى "القيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.وطالما تواجه إيران اتهامات بزعزعة الاستقرار في المنطقة عبر دعمها لمجموعات مسلحة مثل "أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" في لبنان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
الحرب على اليمن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
وزير الإعلام اليمني ينتقد تصريحات رئيس إيران عن احترام سيادة الدول
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اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إيران بتحويل المنطقة ومنها اليمن إلى مسرح لتدخلاتها وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية، وابتزاز المجتمع الدولي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاته، وعواصم عربية إلى قواعد للمليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي".
وأضاف: "تدفع شعوب ودول المنطقة ومنها اليمن والعالم برمته ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، واتخاذها المليشيات الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية".
ونوه أن "النظام الإيراني استخدم مليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كنتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك المليشيات أذرع للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي"، على حد قوله.
ودعا الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى "القيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.
وطالما تواجه إيران اتهامات بزعزعة الاستقرار في المنطقة عبر دعمها لمجموعات مسلحة مثل "أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" في لبنان.