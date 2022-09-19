https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
وكالة: ألمانيا بصدد توقيع عقود الغاز الطبيعي المسال مع الإمارات
وكالة: ألمانيا بصدد توقيع عقود الغاز الطبيعي المسال مع الإمارات
أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن ألمانيا ستوقع عقود الغاز الطبيعي المسال في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد المقبل. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:51+0000
2022-09-19T12:51+0000
2022-09-19T12:51+0000
العالم
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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات هابيك الذي قال: "من المتوقع أن يوقع المستشار الألماني أولاف شولتز عقودا للغاز الطبيعي المسال خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيزور السعودية والإمارات وقطر يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث سيجري محادثات حول التعاون في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.ونشرت "فوكس" تحقيقًا مفاده بأن الشركات الألمانية لم توقع عقدًا واحدًا لتوريد الغاز مع قطر، بالرغم من رحلته إلى دولة الشرق الأوسط في مارس/آذار وما تلاها من إبرام شراكة في مجال الطاقة بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: ألمانيا بصدد توقيع عقود الغاز الطبيعي المسال مع الإمارات
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أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن ألمانيا ستوقع عقود الغاز الطبيعي المسال في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات هابيك الذي قال: "من المتوقع أن يوقع المستشار الألماني أولاف شولتز عقودا للغاز الطبيعي المسال خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيزور السعودية والإمارات وقطر يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث سيجري محادثات حول التعاون في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
ونشرت "فوكس" تحقيقًا مفاده بأن الشركات الألمانية لم توقع عقدًا واحدًا لتوريد الغاز مع قطر، بالرغم من رحلته إلى دولة الشرق الأوسط في مارس/آذار وما تلاها من إبرام شراكة في مجال الطاقة بين البلدين.