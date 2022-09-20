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https://sputnikarabic.ae/20220920/أوغندا-تسجل-حالة-وفاة-بفيروس-إيبولا-لأول-مرة-منذ-عام-2019--1067987639.html
أوغندا تسجل حالة وفاة بفيروس إيبولا لأول مرة منذ عام 2019
أوغندا تسجل حالة وفاة بفيروس إيبولا لأول مرة منذ عام 2019
أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس إيبولا، في مقاطعة موبيندي وسط البلاد، لأول مرة منذ عام 2019. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T08:25+0000
2022-09-20T08:25+0000
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أوغندا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة الأوغندية في بيان: "تؤكد أوغندا تفشي مرض فيروس إيبولا في منطقة موبيندي في أوغندا".وأضاف البيان أن "الحالة المؤكدة تعود لشخص يبلغ من العمر 24 عاما، من سكان قرية نجابانو، بمقاطعة مادودو بمنطقة موبيندي، حيث ظهرت عليه أعراض مرض فيروس إيبولا ثم توفي لاحقا".وأوضح البيان أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين إصابة المتوفى بفيروس إيبولا سلالة السودان، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أرسلت فريق استجابة سريع إلى منطقة موبيندي لدعم الفرق الصحية في المراقبة وتتبع المرض والتعامل مع الحالات المصابة.يُذكر أن آخر حالة وفاة بفيروس إيبولا سجلتها أوغندا، كانت في عام 2019، لشخص عائد من الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ تفشي الوباء هناك في 2018، وأصاب نحو ألفي شخص وتسبب في وفاة نحو 1400 شخص.وظهر فيروس إيبولا لأول مرة عام 1976 في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20220423/سلطات-الكونغو-تؤكد-إصابة-جديدة-بفيروس-إيبولا-في-شمالي-غربي-البلاد-1061528364.html
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العالم, أوغندا, إيبولا
العالم, أوغندا, إيبولا

أوغندا تسجل حالة وفاة بفيروس إيبولا لأول مرة منذ عام 2019

08:25 GMT 20.09.2022
© John Moore طبيب يحمل طفلا يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا
طبيب يحمل طفلا يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© John Moore
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أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس إيبولا، في مقاطعة موبيندي وسط البلاد، لأول مرة منذ عام 2019.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة الأوغندية في بيان: "تؤكد أوغندا تفشي مرض فيروس إيبولا في منطقة موبيندي في أوغندا".
وأضاف البيان أن "الحالة المؤكدة تعود لشخص يبلغ من العمر 24 عاما، من سكان قرية نجابانو، بمقاطعة مادودو بمنطقة موبيندي، حيث ظهرت عليه أعراض مرض فيروس إيبولا ثم توفي لاحقا".
وأوضح البيان أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين إصابة المتوفى بفيروس إيبولا سلالة السودان، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أرسلت فريق استجابة سريع إلى منطقة موبيندي لدعم الفرق الصحية في المراقبة وتتبع المرض والتعامل مع الحالات المصابة.
يُذكر أن آخر حالة وفاة بفيروس إيبولا سجلتها أوغندا، كانت في عام 2019، لشخص عائد من الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ تفشي الوباء هناك في 2018، وأصاب نحو ألفي شخص وتسبب في وفاة نحو 1400 شخص.
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سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد
23 أبريل, 15:53 GMT
وظهر فيروس إيبولا لأول مرة عام 1976 في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
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