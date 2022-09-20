https://sputnikarabic.ae/20220920/أوغندا-تسجل-حالة-وفاة-بفيروس-إيبولا-لأول-مرة-منذ-عام-2019--1067987639.html
أوغندا تسجل حالة وفاة بفيروس إيبولا لأول مرة منذ عام 2019
أوغندا تسجل حالة وفاة بفيروس إيبولا لأول مرة منذ عام 2019
أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس إيبولا، في مقاطعة موبيندي وسط البلاد، لأول مرة منذ عام 2019. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة الأوغندية في بيان: "تؤكد أوغندا تفشي مرض فيروس إيبولا في منطقة موبيندي في أوغندا".وأضاف البيان أن "الحالة المؤكدة تعود لشخص يبلغ من العمر 24 عاما، من سكان قرية نجابانو، بمقاطعة مادودو بمنطقة موبيندي، حيث ظهرت عليه أعراض مرض فيروس إيبولا ثم توفي لاحقا".وأوضح البيان أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين إصابة المتوفى بفيروس إيبولا سلالة السودان، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أرسلت فريق استجابة سريع إلى منطقة موبيندي لدعم الفرق الصحية في المراقبة وتتبع المرض والتعامل مع الحالات المصابة.يُذكر أن آخر حالة وفاة بفيروس إيبولا سجلتها أوغندا، كانت في عام 2019، لشخص عائد من الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ تفشي الوباء هناك في 2018، وأصاب نحو ألفي شخص وتسبب في وفاة نحو 1400 شخص.وظهر فيروس إيبولا لأول مرة عام 1976 في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20220423/سلطات-الكونغو-تؤكد-إصابة-جديدة-بفيروس-إيبولا-في-شمالي-غربي-البلاد-1061528364.html
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العالم, أوغندا, إيبولا
أوغندا تسجل حالة وفاة بفيروس إيبولا لأول مرة منذ عام 2019
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أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس إيبولا، في مقاطعة موبيندي وسط البلاد، لأول مرة منذ عام 2019.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة الأوغندية في بيان: "تؤكد أوغندا تفشي مرض فيروس إيبولا
في منطقة موبيندي في أوغندا".
وأضاف البيان أن "الحالة المؤكدة تعود لشخص يبلغ من العمر 24 عاما، من سكان قرية نجابانو، بمقاطعة مادودو بمنطقة موبيندي، حيث ظهرت عليه أعراض مرض فيروس إيبولا ثم توفي لاحقا".
وأوضح البيان أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين إصابة المتوفى بفيروس إيبولا
سلالة السودان، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أرسلت فريق استجابة سريع إلى منطقة موبيندي لدعم الفرق الصحية في المراقبة وتتبع المرض والتعامل مع الحالات المصابة.
يُذكر أن آخر حالة وفاة بفيروس إيبولا سجلتها أوغندا، كانت في عام 2019، لشخص عائد من الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ تفشي الوباء هناك في 2018، وأصاب نحو ألفي شخص وتسبب في وفاة نحو 1400 شخص.
وظهر فيروس إيبولا لأول مرة عام 1976 في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.