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إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/إدارة-مقاطعة-خيرسون-تعلن-موافقتها-على-إجراء-استفتاء-شعبي-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-1067993126.html
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:10+0000
2022-09-20T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال رئيس إدارة منطقة خيرسون سالدو إنه "بعد الاستفتاء على انضمام المنطقة لروسيا سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانونًا على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن".وكان ستريموسوف، صرح يوم أمس الاثنين، بأن سكان مقاطعة خيرسون يريدون إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على ضمانات، بأن تصبح المقاطعة جزءًا من روسيا.وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن، إجراء استفتاء لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس الثقة بأنهم لن يُتركوا ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
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العالم
العالم

إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا

10:10 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 20.09.2022)
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مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.
وقال رئيس إدارة منطقة خيرسون سالدو إنه "بعد الاستفتاء على انضمام المنطقة لروسيا سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانونًا على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن".
وكان ستريموسوف، صرح يوم أمس الاثنين، بأن سكان مقاطعة خيرسون يريدون إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على ضمانات، بأن تصبح المقاطعة جزءًا من روسيا.

وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن، إجراء استفتاء لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس الثقة بأنهم لن يُتركوا ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
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