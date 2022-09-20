https://sputnikarabic.ae/20220920/إدارة-مقاطعة-خيرسون-تعلن-موافقتها-على-إجراء-استفتاء-شعبي-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-1067993126.html
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:10+0000
2022-09-20T10:10+0000
2022-09-20T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993570_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_b39f6593da268d92d1c4a79e35d0d7df.jpg
وقال رئيس إدارة منطقة خيرسون سالدو إنه "بعد الاستفتاء على انضمام المنطقة لروسيا سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانونًا على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن".وكان ستريموسوف، صرح يوم أمس الاثنين، بأن سكان مقاطعة خيرسون يريدون إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على ضمانات، بأن تصبح المقاطعة جزءًا من روسيا.وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن، إجراء استفتاء لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس الثقة بأنهم لن يُتركوا ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993570_0:12:960:732_1920x0_80_0_0_2fc14fb263c4e416e7732cd44ae957f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
10:10 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.
وقال رئيس إدارة منطقة خيرسون سالدو إنه "بعد الاستفتاء على انضمام المنطقة لروسيا سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانونًا على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن".
وكان ستريموسوف، صرح يوم أمس الاثنين، بأن سكان مقاطعة خيرسون يريدون إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على ضمانات، بأن تصبح المقاطعة جزءًا من روسيا.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن، إجراء استفتاء لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس الثقة بأنهم لن يُتركوا ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات
حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.