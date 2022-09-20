https://sputnikarabic.ae/20220920/إعلام-مسلح-يحتجز-رهائن-في-بنك-بمدينة-كوتايسي-الجورجية-1067990264.html
إعلام: مسلح يحتجز رهائن في بنك بمدينة كوتايسي الجورجية
إعلام: مسلح يحتجز رهائن في بنك بمدينة كوتايسي الجورجية
ذكرت وسائل إعلام جورجية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحا يرتدي قناعا اقتحم مصرفا في مدينة كوتايسي، واحتجز رهائن. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:28+0000
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العالم
جورجيا
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تبيليسي - سبوتنيك. وبحسب القناة التلفزيونية "متافاري أركي": "لم يعرف بعد عدد الرهائن الذين يحتجزهم الرجل، وما هي طلباته".ولم تحدد القناة البنك، الذي تعرض للهجوم، إلا أنه، وفقًا لمقطع الفيديو، يمكن أن يكون أحد فروع بنك جورجيا.وروى شهود عيان للقناة التلفزيونية، أنهم رأوا رجلا مسلحا يرتدي قناعا يقتحم البنك، حتى أن بعضهم سمع صوت إطلاق نار.يذكر أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية في عام 2020، وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان الجاني مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه "رهائن".
https://sputnikarabic.ae/20201022/حادثة-جديدة-يتعرض-لها-بنك-جورجيا-بعد-عملية-الاحتجاز-1046925887.html
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العالم, جورجيا
إعلام: مسلح يحتجز رهائن في بنك بمدينة كوتايسي الجورجية
09:28 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام جورجية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحا يرتدي قناعا اقتحم مصرفا في مدينة كوتايسي، واحتجز رهائن.
تبيليسي - سبوتنيك. وبحسب القناة التلفزيونية "متافاري أركي": "لم يعرف بعد عدد الرهائن الذين يحتجزهم الرجل، وما هي طلباته".
ولم تحدد القناة البنك، الذي تعرض للهجوم، إلا أنه، وفقًا لمقطع الفيديو، يمكن أن يكون أحد فروع بنك جورجيا
.
وروى شهود عيان للقناة التلفزيونية، أنهم رأوا رجلا مسلحا يرتدي قناعا يقتحم البنك، حتى أن بعضهم سمع صوت إطلاق نار.
22 أكتوبر 2020, 10:08 GMT
يذكر أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا"
وسط مدينة زوغديدي الجورجية في عام 2020، وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان الجاني مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه "رهائن".