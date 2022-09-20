عربي
https://sputnikarabic.ae/20220920/الأردن-أصحاب-فنادق-يعتزمون-الاعتصام-أمام-السفارة-الليبية-1067978720.html
الأردن... أصحاب فنادق يعتزمون الاعتصام أمام السفارة الليبية
الأردن... أصحاب فنادق يعتزمون الاعتصام أمام السفارة الليبية
أعلن أصحاب فنادق أردنيون عزمهم استئناف الاعتصام أمام السفارة الليبية لدى عمان، غدا الأربعاء، احتجاجا على ما وصفوه "بالمماطلة بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T07:18+0000
2022-09-20T07:18+0000
أخبار الأردن
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن أصحاب الفنادق أعلنوا استئناف الاعتصام مجددا في الحادية عشر صباحا أمام السفارة الليبية، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية العالقة منذ عام 2011.وتقدر المبالغ المترتبة على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بينها مستشفيات وفنادق وشقق فندقية في الأردن بأكثر من 200 مليون دولار.وتخلفت الحكومة الليبية عن دفع مستحقات إقامة النزلاء الليبيين الذين وصولا إلى الأردن للعلاج من إصابات الحرب التي لحقت بهم خلال الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قامت الحكومة الليبية من عام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر وتركيا وألمانيا.وسبق أن اعتصم أصحاب الفنادق الأردنيون أمام سفارة طرابلس لدى عمان، إلا أن وعودا ليبية بالبدء في حل الأزمة جعلتهم يفضون اعتصاماتهم لأكثر من مرة.
https://sputnikarabic.ae/20210806/تراجع-الدخل-السياحي-في-الأردن-ما-الإجراءات-المطلوبة-لتعديل-الأوضاع؟-1049785112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم
أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم

الأردن... أصحاب فنادق يعتزمون الاعتصام أمام السفارة الليبية

07:18 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
أعلن أصحاب فنادق أردنيون عزمهم استئناف الاعتصام أمام السفارة الليبية لدى عمان، غدا الأربعاء، احتجاجا على ما وصفوه "بالمماطلة بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي".
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن أصحاب الفنادق أعلنوا استئناف الاعتصام مجددا في الحادية عشر صباحا أمام السفارة الليبية، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية العالقة منذ عام 2011.
وتقدر المبالغ المترتبة على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بينها مستشفيات وفنادق وشقق فندقية في الأردن بأكثر من 200 مليون دولار.
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2021
تراجع الدخل السياحي في الأردن... ما الإجراءات المطلوبة لتعديل الأوضاع؟
6 أغسطس 2021, 18:13 GMT
وتخلفت الحكومة الليبية عن دفع مستحقات إقامة النزلاء الليبيين الذين وصولا إلى الأردن للعلاج من إصابات الحرب التي لحقت بهم خلال الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قامت الحكومة الليبية من عام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر وتركيا وألمانيا.
وسبق أن اعتصم أصحاب الفنادق الأردنيون أمام سفارة طرابلس لدى عمان، إلا أن وعودا ليبية بالبدء في حل الأزمة جعلتهم يفضون اعتصاماتهم لأكثر من مرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала