https://sputnikarabic.ae/20220920/الأردن-أصحاب-فنادق-يعتزمون-الاعتصام-أمام-السفارة-الليبية-1067978720.html
الأردن... أصحاب فنادق يعتزمون الاعتصام أمام السفارة الليبية
الأردن... أصحاب فنادق يعتزمون الاعتصام أمام السفارة الليبية
أعلن أصحاب فنادق أردنيون عزمهم استئناف الاعتصام أمام السفارة الليبية لدى عمان، غدا الأربعاء، احتجاجا على ما وصفوه "بالمماطلة بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T07:18+0000
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وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن أصحاب الفنادق أعلنوا استئناف الاعتصام مجددا في الحادية عشر صباحا أمام السفارة الليبية، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية العالقة منذ عام 2011.وتقدر المبالغ المترتبة على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بينها مستشفيات وفنادق وشقق فندقية في الأردن بأكثر من 200 مليون دولار.وتخلفت الحكومة الليبية عن دفع مستحقات إقامة النزلاء الليبيين الذين وصولا إلى الأردن للعلاج من إصابات الحرب التي لحقت بهم خلال الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قامت الحكومة الليبية من عام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر وتركيا وألمانيا.وسبق أن اعتصم أصحاب الفنادق الأردنيون أمام سفارة طرابلس لدى عمان، إلا أن وعودا ليبية بالبدء في حل الأزمة جعلتهم يفضون اعتصاماتهم لأكثر من مرة.
https://sputnikarabic.ae/20210806/تراجع-الدخل-السياحي-في-الأردن-ما-الإجراءات-المطلوبة-لتعديل-الأوضاع؟-1049785112.html
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أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم
أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم
الأردن... أصحاب فنادق يعتزمون الاعتصام أمام السفارة الليبية
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أعلن أصحاب فنادق أردنيون عزمهم استئناف الاعتصام أمام السفارة الليبية لدى عمان، غدا الأربعاء، احتجاجا على ما وصفوه "بالمماطلة بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي".
وقالت وكالة
"عمون" الأردنية، إن أصحاب الفنادق أعلنوا استئناف الاعتصام مجددا في الحادية عشر صباحا أمام السفارة الليبية، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية العالقة منذ عام 2011.
وتقدر المبالغ المترتبة على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بينها مستشفيات وفنادق وشقق فندقية في الأردن بأكثر من 200 مليون دولار.
وتخلفت الحكومة الليبية عن دفع مستحقات إقامة النزلاء الليبيين الذين وصولا إلى الأردن للعلاج من إصابات الحرب التي لحقت بهم خلال الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وبحسب صحيفة
"الدستور" الأردنية، قامت الحكومة الليبية من عام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر وتركيا وألمانيا.
وسبق أن اعتصم أصحاب الفنادق الأردنيون أمام سفارة طرابلس لدى عمان، إلا أن وعودا ليبية بالبدء في حل الأزمة جعلتهم يفضون اعتصاماتهم لأكثر من مرة.