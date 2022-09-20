عربي
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220920/الأردن-تكشف-عن-أكثر-أسماء-مواليدها-تكرارا-خلال-2021-1067991989.html
الأردن تكشف عن أكثر أسماء مواليدها تكرارا خلال 2021
الأردن تكشف عن أكثر أسماء مواليدها تكرارا خلال 2021
كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن أكثر أسماء المواليد تكرارا في المملكة خلال العام الماضي 2021. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:56+0000
2022-09-20T09:56+0000
مجتمع
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/94/1039399446_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_19e8eaf83b014c70ff9a22ba4b779b06.jpg
وفي فئة الذكور، تصدر اسم "محمد" القائمة بـ7339 مولودا، يليه في المركز الثاني "آدم" بـ3232، ثم "أحمد" (2962 مولودا)، و"يوسف" (2767 مولودا)، أما المركز الخامس والأخير فكان لـ"عمر" بـ2525 مولودا، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.أما عن أكثر أسماء المواليد الإناث تكرارا خلال 2021، فجاءت "سلمى" في المقدمة بـ1716 مولودة، يليها "ميرا" بـ1704 مولودات، ثم "وتين" (1655 مولودة)، يليها اسم "جوري" (1403 مولودة)، وأخيرا "نايا" بـ1383 مولودة.كما أشار التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن إلى أن عدد المواليد في المملكة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 171 ألف مولود، والمنقسمين إلى 51.4 بالمئة ذكور، و48.6 بالمئة إناث.وأفاد التقرير كذلك أن العام الماضي 2021 شهد 52 ألف واقعة زواج في الأردن، منها 1054 زواجا لرجال فوق الـ60 عاما، وأكثر من 10 آلاف زواج لفتيات أقل من 19 عاما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/94/1039399446_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_4e697803f2a934e38888232d34a753d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, أخبار الأردن
مجتمع, أخبار الأردن

الأردن تكشف عن أكثر أسماء مواليدها تكرارا خلال 2021

09:56 GMT 20.09.2022
© Depositphotos / katrinaelenaصورة تعبيرية - رضيع، طفل، أطفال، أسرة
صورة تعبيرية - رضيع، طفل، أطفال، أسرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
صورة تعبيرية - رضيع، طفل، أطفال، أسرة
© Depositphotos / katrinaelena
تابعنا عبرTelegram
كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن أكثر أسماء المواليد تكرارا في المملكة خلال العام الماضي 2021.
وفي فئة الذكور، تصدر اسم "محمد" القائمة بـ7339 مولودا، يليه في المركز الثاني "آدم" بـ3232، ثم "أحمد" (2962 مولودا)، و"يوسف" (2767 مولودا)، أما المركز الخامس والأخير فكان لـ"عمر" بـ2525 مولودا، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
أما عن أكثر أسماء المواليد الإناث تكرارا خلال 2021، فجاءت "سلمى" في المقدمة بـ1716 مولودة، يليها "ميرا" بـ1704 مولودات، ثم "وتين" (1655 مولودة)، يليها اسم "جوري" (1403 مولودة)، وأخيرا "نايا" بـ1383 مولودة.
كما أشار التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن إلى أن عدد المواليد في المملكة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 171 ألف مولود، والمنقسمين إلى 51.4 بالمئة ذكور، و48.6 بالمئة إناث.
وأفاد التقرير كذلك أن العام الماضي 2021 شهد 52 ألف واقعة زواج في الأردن، منها 1054 زواجا لرجال فوق الـ60 عاما، وأكثر من 10 آلاف زواج لفتيات أقل من 19 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала