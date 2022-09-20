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https://sputnikarabic.ae/20220920/البصرة-تنهي-95-من-ملعب-الميناء-الأولمبي-استعدادا-لاستضافة-خليجي-25-1067989336.html
البصرة تنهي 95% من ملعب "الميناء الأولمبي" استعدادا لاستضافة "خليجي 25"
البصرة تنهي 95% من ملعب "الميناء الأولمبي" استعدادا لاستضافة "خليجي 25"
انتهى العراق بنسبة تزيد عن 95% من تجهيز ملعب "الميناء الأولمبي" في مدينة البصرة جنوبي البلاد، الذي سيكون أحد الملاعب المخصصة لاحتضان بطولة "خليجي 25" العام... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:10+0000
2022-09-20T09:10+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك وفق ما صرح به، اليوم الثلاثاء، مدير مشروع ملعب الميناء الأولمبي حسين مصطفى لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال مصطفى: "نسبة الإنجاز تجاوزت الـ95 % ولم يتبق سوى القليل من الخطوات".وأضاف أن الشركة المنفذة تقوم "بالتشطيبات النهائية والتأثيث وسنشهد تحفة معمارية من أجمل الملاعب من حيث التصميم، الذي يعكس إرث البصرة ونادي الميناء".وكشف أن "هيكل الملعب الكونكريتي قد صمم على شكل أمواج والهيكل الحديدي على شكل سارية السفينة والأشرعة".وأكد مصطفى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من "تجهيز غرف تبديل اللاعبين والحكام بالأثاث المطلوب، إلى جانب تجهيز غرفة فحص المنشطات".وأكد أن "الملعب سيكون جاهزاً مع نهاية الشهر الحالي، وقبــل فترة مناسبة من موعد إقامة بطولة خليجي 25 التي ستحتضنها البصرة مطلع العام المقبل".وفي سبتمبر/أيلول 2022 أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير/كانون الثاني 2023.مع ذلك يشكك مراقبون في إمكانية إقامة البطولة في البصرة في ظل الظروف السياسية التي تعيشها بلاد الرافدين، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.
https://sputnikarabic.ae/20210426/رسميا-بطولة-خليجي-25-في-البصرة-العراقية-1048817293.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

البصرة تنهي 95% من ملعب "الميناء الأولمبي" استعدادا لاستضافة "خليجي 25"

09:10 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed ملعب البصرة
ملعب البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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انتهى العراق بنسبة تزيد عن 95% من تجهيز ملعب "الميناء الأولمبي" في مدينة البصرة جنوبي البلاد، الذي سيكون أحد الملاعب المخصصة لاحتضان بطولة "خليجي 25" العام المقبل.
جاء ذلك وفق ما صرح به، اليوم الثلاثاء، مدير مشروع ملعب الميناء الأولمبي حسين مصطفى لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال مصطفى: "نسبة الإنجاز تجاوزت الـ95 % ولم يتبق سوى القليل من الخطوات".
وأضاف أن الشركة المنفذة تقوم "بالتشطيبات النهائية والتأثيث وسنشهد تحفة معمارية من أجمل الملاعب من حيث التصميم، الذي يعكس إرث البصرة ونادي الميناء".
وكشف أن "هيكل الملعب الكونكريتي قد صمم على شكل أمواج والهيكل الحديدي على شكل سارية السفينة والأشرعة".
ملعب البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2021
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26 أبريل 2021, 23:49 GMT
وأكد مصطفى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من "تجهيز غرف تبديل اللاعبين والحكام بالأثاث المطلوب، إلى جانب تجهيز غرفة فحص المنشطات".
وأكد أن "الملعب سيكون جاهزاً مع نهاية الشهر الحالي، وقبــل فترة مناسبة من موعد إقامة بطولة خليجي 25 التي ستحتضنها البصرة مطلع العام المقبل".
وفي سبتمبر/أيلول 2022 أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير/كانون الثاني 2023.
مع ذلك يشكك مراقبون في إمكانية إقامة البطولة في البصرة في ظل الظروف السياسية التي تعيشها بلاد الرافدين، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.
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