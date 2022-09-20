https://sputnikarabic.ae/20220920/الخزانة-الأمريكية-سقف-أسعار-النفط-الروسي-هو-الخيار-الأكثر-جدوى-لدعم-العرض-العالمي-1068017038.html

الخزانة الأمريكية: سقف أسعار النفط الروسي هو الخيار الأكثر جدوى لدعم العرض العالمي

الخزانة الأمريكية: سقف أسعار النفط الروسي هو الخيار الأكثر جدوى لدعم العرض العالمي

قالت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن تعتبر تحديد سقف (حد أقصى) لأسعار... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T17:15+0000

2022-09-20T17:15+0000

2022-09-20T17:15+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وأضافت روزنبرغ خلال جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية: "في نهاية المطاف، تعد سياسة الحد الأقصى للسعر الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لدعم أمن وإمكانية تحمل تكاليف إمدادات النفط العالمية".وأضافت أن آلية سقف أسعار النفط هي أداة للمستوردين الآخرين للمطالبة بسعر أقل للنفط الروسي، متابعة: "نشهد بالفعل هذا يحدث مع مفاوضات روسيا بشأن تخفيضات كبيرة على النفط الذي تبيعه للمشترين في آسيا. هذه الخصومات تحرم روسيا بالفعل من الإيرادات التي كانت ستستخدمها في تمويل عمليتها العسكرية".في وقت سابق من اليوم، ذكرت "بلومبيرغ" أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الديموقراطي كريس فان هولين والجمهوري بات تومي، يقترحان تشريعات من شأنها الضغط على إدارة بايدن لفرض سقف على أسعار النفط الروسي من خلال عقوبات ثانوية.في 2 سبتمبر/ أيلول، أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمهم على فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي ودعوا جميع الدول إلى دعم المبادرة. ومن المقرر أن يدخل سقف السعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول للنفط الخام ويوم 5 فبراير/ شباط 2023 للمنتجات المكررة القادمة من روسيا.في المقابل، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، إن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق. المنتجون الآخرون لا يستجيبون لهذه العبثية بشكل إيجابي".وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.

https://sputnikarabic.ae/20220909/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تحسن-صناعة-النفط-الروسية-أمر-غير-مقبول-1067538574.html

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