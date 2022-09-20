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https://sputnikarabic.ae/20220920/الكويت-إحباط-محاولة-تهريب-18-ألف-زجاجة-خمر-قادمة-من-دولة-خليجية-1067990418.html
الكويت.. إحباط محاولة تهريب 18 ألف زجاجة خمر قادمة من دولة خليجية
الكويت.. إحباط محاولة تهريب 18 ألف زجاجة خمر قادمة من دولة خليجية
أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بنفسه على فض أحراز 3 حاويات بها 18 ألف زجاجة خمر. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:36+0000
2022-09-20T09:36+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفق ما نشرته القبس الكويتية فإن الجمارك الكويتية أحبطت محاولة تهريب 18 ألف وجاجة خمر كانت قادمة من دولة خليجية في 3 حاويات.وفيما تم التأكيد على ضبط الجناة وعددهم 6 أفراد، فقد شهد الخالد فض أحراز الحاويات الـ3 بحضور وزير التجارة فهد الشريعان.ووجه الخالد الشكر لـ "رجال مكافحة المخدرات، والجمارك على جهودهم الحثيثة في التصدي بحزم لمحاولات مروجي المواد المسكرة والمخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع".ولفتت إلى أن تفتيش الحاوية أظهر احتواءها على بطاريات، تم إخفاء الخمور بداخلها، ثم تم إيقاف حاويتين أخريين بحجم 20 قدماً مكعبة، وبتفتيشهما تبين احتواؤهما على بكرات حديد ضخمة، خبئت بداخلها الخمور، حيث تم الاستعانة بالدفاع المدني لقص تلك البكرات واستخراج المضبوطات.طالع أيضا: ضبط كمية من المخدرات على الحدود العراقية الكويتية
https://sputnikarabic.ae/20161104/الكويت-مصادرة-مشروبات-1020693549.html
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الكويت اليوم

الكويت.. إحباط محاولة تهريب 18 ألف زجاجة خمر قادمة من دولة خليجية

09:36 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankovخمور - أرشيفية
خمور - أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بنفسه على فض أحراز 3 حاويات بها 18 ألف زجاجة خمر.
ووفق ما نشرته القبس الكويتية فإن الجمارك الكويتية أحبطت محاولة تهريب 18 ألف وجاجة خمر كانت قادمة من دولة خليجية في 3 حاويات.
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4 نوفمبر 2016, 15:03 GMT
وفيما تم التأكيد على ضبط الجناة وعددهم 6 أفراد، فقد شهد الخالد فض أحراز الحاويات الـ3 بحضور وزير التجارة فهد الشريعان.
ووجه الخالد الشكر لـ "رجال مكافحة المخدرات، والجمارك على جهودهم الحثيثة في التصدي بحزم لمحاولات مروجي المواد المسكرة والمخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع".

وأوضحت الصحيفة الكويتية أن قصة هذه الحاويات بدأت مع بلاغ من مكتب البحث والتحري الجمركي، بقدوم حاوية تحتوي على ممنوعات، فتم إيقاف الحاوية التي كان حجمها 40 قدماً مكعبة والقادمة من إحدى الدول الخليجية.

ولفتت إلى أن تفتيش الحاوية أظهر احتواءها على بطاريات، تم إخفاء الخمور بداخلها، ثم تم إيقاف حاويتين أخريين بحجم 20 قدماً مكعبة، وبتفتيشهما تبين احتواؤهما على بكرات حديد ضخمة، خبئت بداخلها الخمور، حيث تم الاستعانة بالدفاع المدني لقص تلك البكرات واستخراج المضبوطات.
طالع أيضا: ضبط كمية من المخدرات على الحدود العراقية الكويتية
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