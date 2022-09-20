https://sputnikarabic.ae/20220920/بايدن-يعلن-نهاية-كورونا-في-أمريكا-رغم-وفاة-ما-يقرب-من-400-أمريكي-بالفيروس-يوميا-1067994322.html

بايدن يعلن "نهاية" كورونا في أمريكا... رغم وفاة ما يقرب من 400 أمريكي بالفيروس يوميا

بايدن يعلن "نهاية" كورونا في أمريكا... رغم وفاة ما يقرب من 400 أمريكي بالفيروس يوميا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن جائحة (كوفيد-19) انتهت، وذلك في مقابلة تلفزيونية. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T10:27+0000

2022-09-20T10:27+0000

2022-09-20T10:27+0000

جو بايدن

العالم

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاءت تصريحات بايدن خلال مقابلة له مع برنامج "60 دقيقة"، يوم الأحد الماضي، المذاع على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أثناء قيامه بجولة في معرض ديترويت للسيارات.وسأل مقدم البرنامج، سكوت بيلي، الرئيس الأمريكي إن كان "الوباء قد انتهى"، ليرد عليه بالإيجاب.وفي دعم لوجهة نظره، أشار بايدن إلى الحاضرين بالمعرض غير المرتدين لأقنعة طبية، وقال: "يبدو أن الجميع في حالة جيدة جدا، لذا أعتقد أن الوضع يتغير، وأعتقد أن هذا مثال رائع على ذلك".لكن بايدن أقرّ بأن الفيروس لا يزال يمثل مشكلة، مضيفا: "لا تزال لدينا مشكلة مع (كوفيد-19)، ولا نزال نقوم بالكثير من العمل لحلها".وتأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي تحتفظ فيه أمريكا بواحد من أعلى معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم.كما تأتي تعليقات الرئيس الأمريكي مع استمرار وفاة مئات الأمريكيين بسبب المرض المعدي. ووفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا، يبلغ متوسط ​​عدد الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 400 حالة وفاة يوميا.واعتبارًا من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وجدت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة لديها بعض من أعلى أرقام (كوفيد-19) على مستوى العالم من حيث الحالات والوفيات، تليها اليابان التي سجلت 1139 حالة وفاة خلال الأسبوع السابق.وتعمل الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة على التراجع عن القيود المتعلقة بالوباء، مثل رفع إلزامية ارتداء القناع، بينما لا تزال اللوائح الفيدرالية تتطلب تطعيم الركاب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من وجهات دولية.يشار إلى أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيجتمعون مرة أخرى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقرير ما إذا كان وباء "كورونا" المستجد لا يزال يمثل حالة طوارئ دولية للصحة العامة.

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جو بايدن, العالم, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية