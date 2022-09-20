https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067976086.html
بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، ووزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، التزام الولايات... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن: " نحن سعداء بوقف القتال، وعدم وقوع اشتباكات جديدة في الأيام القليلة الماضية"، ولفت بلينكن إلى أن أرمينيا وأذربيجان "مهتمتان بتطبيع الوضع عند الحدود وبالسلام".وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، إن وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة سيجتمعون في نيويورك الاثنين، بمبادرة من الجانب الأمريكي.وأكد وزير الخارجية الأمريكي إشادته بعدم وقوع اشتباكات جديدة في الأيام القليلة الماضية بين أرمينيا وأذربيجان واصفا ذلك "بالأمر المشجع"وفي وقت سابق، حث بلينكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مكالمة هاتفية، يوم الأحد الماضي، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا بعد أعمال عنف مرتبطة بالنزاع على إقليم ناغورني قاره باغ.واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.
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بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
00:56 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 01:04 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، ووزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، التزام الولايات المتحدة بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بلينكن: " نحن سعداء بوقف القتال، وعدم وقوع اشتباكات جديدة في الأيام القليلة الماضية"، ولفت بلينكن إلى أن أرمينيا وأذربيجان "مهتمتان بتطبيع الوضع عند الحدود وبالسلام".
وأضاف بلينكن: "لا يمكن حل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بالقوة، يبدو لي أن هناك طريقا إلى السلام المستدام الذي يحل التناقضات من خلال الدبلوماسية، الولايات المتحدة مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم هذه الجهود".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، إن وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة سيجتمعون في نيويورك الاثنين، بمبادرة من الجانب الأمريكي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي إشادته بعدم وقوع اشتباكات جديدة في الأيام القليلة الماضية بين أرمينيا وأذربيجان واصفا ذلك "بالأمر المشجع"
وفي وقت سابق، حث بلينكن الرئيس الأذربيجاني
إلهام علييف في مكالمة هاتفية، يوم الأحد الماضي، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا بعد أعمال عنف مرتبطة بالنزاع على إقليم ناغورني قاره باغ.
واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.