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https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-روسيا-مع-تطبيع-الوضع-في-السودان-في-أقرب-وقت--1067992909.html
بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت
بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع السودان مستمر على مختلف المستويات وروسيا مع تطبيع الوضع في هذا البلد في أقرب وقت. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:09+0000
2022-09-20T10:09+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "تربط روسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان. يتم الحفاظ على حوار هادف على مستويات مختلفة، مما يساهم في توسيع تفاعل الأعمال في مجال الجيولوجيا، واستخدام باطن الأرض، والإمدادات الغذائية".وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في آب/أغسطس.وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك. دعت روسيا باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان، وتدعم جهود القيادة السودانية لهذه الغاية".يذكر أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية دميتري سيمينوف أكد، الشهر الماضي، أن روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط بما يتجاوز مجرد الإنتاج، مشيرا إلى استعداد روسيا للعمل مع السودان لتحسين تقنيات استخراج النفط واستخدام الغاز المصاحب للنفط وعملية تكرير النفط والبتروكيماويات.
https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-تعتزم-توسيع-التعاون-مع-السودان-في-قطاع-الطاقة---1066638970.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار السودان اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار السودان اليوم

بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت

10:09 GMT 20.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع السودان مستمر على مختلف المستويات وروسيا مع تطبيع الوضع في هذا البلد في أقرب وقت.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "تربط روسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان. يتم الحفاظ على حوار هادف على مستويات مختلفة، مما يساهم في توسيع تفاعل الأعمال في مجال الجيولوجيا، واستخدام باطن الأرض، والإمدادات الغذائية".
وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في آب/أغسطس.
وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك. دعت روسيا باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان، وتدعم جهود القيادة السودانية لهذه الغاية".
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
روسيا تعتزم توسيع التعاون مع السودان في قطاع الطاقة
19 أغسطس, 20:10 GMT
يذكر أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية دميتري سيمينوف أكد، الشهر الماضي، أن روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط بما يتجاوز مجرد الإنتاج، مشيرا إلى استعداد روسيا للعمل مع السودان لتحسين تقنيات استخراج النفط واستخدام الغاز المصاحب للنفط وعملية تكرير النفط والبتروكيماويات.
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