https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-روسيا-مع-تطبيع-الوضع-في-السودان-في-أقرب-وقت--1067992909.html
بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت
بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع السودان مستمر على مختلف المستويات وروسيا مع تطبيع الوضع في هذا البلد في أقرب وقت. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:09+0000
2022-09-20T10:09+0000
2022-09-20T10:09+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "تربط روسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان. يتم الحفاظ على حوار هادف على مستويات مختلفة، مما يساهم في توسيع تفاعل الأعمال في مجال الجيولوجيا، واستخدام باطن الأرض، والإمدادات الغذائية".وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في آب/أغسطس.وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك. دعت روسيا باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان، وتدعم جهود القيادة السودانية لهذه الغاية".يذكر أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية دميتري سيمينوف أكد، الشهر الماضي، أن روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط بما يتجاوز مجرد الإنتاج، مشيرا إلى استعداد روسيا للعمل مع السودان لتحسين تقنيات استخراج النفط واستخدام الغاز المصاحب للنفط وعملية تكرير النفط والبتروكيماويات.
https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-تعتزم-توسيع-التعاون-مع-السودان-في-قطاع-الطاقة---1066638970.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار السودان اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار السودان اليوم
بوتين: روسيا مع تطبيع الوضع الداخلي في السودان في أقرب وقت
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع السودان مستمر على مختلف المستويات وروسيا مع تطبيع الوضع في هذا البلد في أقرب وقت.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "تربط روسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان. يتم الحفاظ على حوار هادف على مستويات مختلفة، مما يساهم في توسيع تفاعل الأعمال في مجال الجيولوجيا، واستخدام باطن الأرض، والإمدادات الغذائية".
وأشار بوتين إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السودانية عقد في موسكو في آب/أغسطس.
وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك. دعت روسيا باستمرار إلى التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان
، وتدعم جهود القيادة السودانية لهذه الغاية".
يذكر أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية دميتري سيمينوف أكد، الشهر الماضي، أن روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط
بما يتجاوز مجرد الإنتاج، مشيرا إلى استعداد روسيا للعمل مع السودان لتحسين تقنيات استخراج النفط واستخدام الغاز المصاحب للنفط وعملية تكرير النفط والبتروكيماويات.