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تونس.. "هيئة الانتخابات" تجتمع للمصادقة على أجندة الانتخابات التشريعية
تونس.. "هيئة الانتخابات" تجتمع للمصادقة على أجندة الانتخابات التشريعية
تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمصادقة على أجندة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة إن مجلسها سينعقد في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي "للمصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعية"، على ما نقلت إذاعة "جواهر إف إم" المحلية.وأعلنت خمسة أحزاب تونسية، أمس الاثنين، عن تشكيل ائتلاف حزبي جديد بهدف "الدفاع عن الحريات" لن يشارك في الانتخابات.ويضم الائتلاف أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال وحزب القطب.والخميس الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل بات جاهزا.ويتهم سياسيون تونسيون نظام الرئيس التونسي بكبح الحريات و"التغول" على السلطتين التشريعية والقضائية، والقيام بانقلاب عبر الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، ويقولون إنه وبتوّلي السلطة التنفيذية انتقل بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد من خلال سلسلة من مراسيم رئاسية كرسها في دستور جرى الاستفتاء عليه في يوليو من العام الحالي.من جانبه يقول الرئيس سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية".
https://sputnikarabic.ae/20220915/الرئيس-التونسي-نظام-الاقتراع-الجديد-ليس-فيه-إقصاء-لأحد-1067800277.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس.. "هيئة الانتخابات" تجتمع للمصادقة على أجندة الانتخابات التشريعية

11:23 GMT 20.09.2022
© MARIEM GHADERAالانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019
الانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© MARIEM GHADERA
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تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمصادقة على أجندة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت الهيئة إن مجلسها سينعقد في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي "للمصادقة على روزنامة الانتخابات التشريعية"، على ما نقلت إذاعة "جواهر إف إم" المحلية.
وأعلنت خمسة أحزاب تونسية، أمس الاثنين، عن تشكيل ائتلاف حزبي جديد بهدف "الدفاع عن الحريات" لن يشارك في الانتخابات.
ويضم الائتلاف أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال وحزب القطب.
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
الرئيس التونسي: نظام الاقتراع الجديد ليس فيه إقصاء لأحد
15 سبتمبر, 17:32 GMT
والخميس الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل بات جاهزا.
ويتهم سياسيون تونسيون نظام الرئيس التونسي بكبح الحريات و"التغول" على السلطتين التشريعية والقضائية، والقيام بانقلاب عبر الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، ويقولون إنه وبتوّلي السلطة التنفيذية انتقل بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد من خلال سلسلة من مراسيم رئاسية كرسها في دستور جرى الاستفتاء عليه في يوليو من العام الحالي.
من جانبه يقول الرئيس سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية".
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