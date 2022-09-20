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https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-البرلمان-العربي-يدعو-إلى-توحيد-الجهود-لمكافحة-العنف-وإرساء-دعائم-السلام-1067996084.html
رئيس البرلمان العربي يدعو إلى توحيد الجهود لمكافحة العنف وإرساء دعائم السلام
رئيس البرلمان العربي يدعو إلى توحيد الجهود لمكافحة العنف وإرساء دعائم السلام
قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إن العمل على تعزيز ثقافة الحوار سيسهم بشكل حثيث في إرساء دعائم السلام. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:04+0000
2022-09-20T11:04+0000
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ودعا في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إلى توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة الكراهية والعنف.ولفت إلى "ضرورة العمل على نشر وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين شعوب العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات مسلحة ونزاعات والتي نتج عنها أسوأ أزمات إنسانية شهدتها البشرية".وأشار إلى أن "تعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأخر سيسهم بشكل حثيث في إرساء دعائم السلام".وقال العسومي إن "تخرج أجيال ناشئة محبة للسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية مسؤولية كبيرة وهدف نطمح إليه جميعًا".
https://sputnikarabic.ae/20220731/البرلمان-العربي-يناشد-المجتمع-الدولي-التدخل-السريع-لمساعدة-الصومال-1065793322.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي
العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان العربي يدعو إلى توحيد الجهود لمكافحة العنف وإرساء دعائم السلام

11:04 GMT 20.09.2022
© Photo / ArabParliamentعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Photo / ArabParliament
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قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إن العمل على تعزيز ثقافة الحوار سيسهم بشكل حثيث في إرساء دعائم السلام.
ودعا في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إلى توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة الكراهية والعنف.
ولفت إلى "ضرورة العمل على نشر وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين شعوب العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات مسلحة ونزاعات والتي نتج عنها أسوأ أزمات إنسانية شهدتها البشرية".
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وأشار إلى أن "تعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأخر سيسهم بشكل حثيث في إرساء دعائم السلام".
وقال العسومي إن "تخرج أجيال ناشئة محبة للسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية مسؤولية كبيرة وهدف نطمح إليه جميعًا".
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