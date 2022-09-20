https://sputnikarabic.ae/20220920/رئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-يؤكد-عزمه-دفع-مفاوضات-إصلاح-مجلس-الأمن-1068005652.html
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عزمه دفع مفاوضات إصلاح مجلس الأمن
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عزمه دفع مفاوضات إصلاح مجلس الأمن
أعلن رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروشي، اليوم الثلاثاء، عزمه دفع المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:20+0000
2022-09-20T14:20+0000
2022-09-20T14:27+0000
العالم
المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي
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وقال كروشي متحدثا في الأسبوع "رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحد، التي عقدت اليوم في واشنطن، إن "قدرتنا على إصلاح الأمم المتحدة بكفاءة ستحدد دورها في أعين الناس في جميع أنحاء العالم".يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كان قد دعا في سبتمبر/ أيلول عام 2019، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.وقال آبي: إن "اليابان تبذل جهودا كبيرة لترجمة أفكار الأمم المتحدة وأهدافها. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة، القائمة منذ ثلاثة أرباع القرن، تحتاج إلى إصلاح بهيكلية مجلس الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20220919/تغيير-مقر-الأمم-المتحدة-دول-عربية-قد-تكون-مكانا-مثاليا-لحل-مشكلة-قديمة-1067970416.html
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العالم, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي
العالم, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد عزمه دفع مفاوضات إصلاح مجلس الأمن
14:20 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروشي، اليوم الثلاثاء، عزمه دفع المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال كروشي متحدثا في الأسبوع "رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحد، التي عقدت اليوم في واشنطن، إن "قدرتنا على إصلاح الأمم المتحدة بكفاءة ستحدد دورها في أعين الناس في جميع أنحاء العالم".
"أريد أن أمضي قدما في المفاوضات بشأن إصلاح مجلس الأمن؛ لقد حان الوقت لأن يمثل المجلس بشكل متساوٍ سكان الأرض، إن ذلك يعكس واقع القرن الحادي والعشرين. إنها مسألة ثقة في منظمتنا بأكملها والنظام العالمي المتعدد الأطراف".
تشابا كروشي
رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كان قد دعا في سبتمبر/ أيلول عام 2019
، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.
وقال آبي: إن "اليابان تبذل جهودا كبيرة لترجمة أفكار الأمم المتحدة وأهدافها. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة، القائمة منذ ثلاثة أرباع القرن، تحتاج إلى إصلاح بهيكلية مجلس الأمن
".