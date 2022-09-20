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https://sputnikarabic.ae/20220920/سلطات-مقاطعة-خيرسون-تصدر-بيانا-اليوم-بشأن-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-1067978977.html
سلطات مقاطعة خيرسون تصدر بيانا اليوم بشأن الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
سلطات مقاطعة خيرسون تصدر بيانا اليوم بشأن الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن سلطات مقاطعة خيرسون ستصدر بيانا بشأن مسألة التعبير عن الإرادة (الاستفتاء) اليوم الثلاثاء. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T07:24+0000
2022-09-20T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال ستريموسوف في رسالة فيديو على تطبيق "تلغرام": "أعتقد اليوم، 20 سبتمبر/أيلول، سنقوم على الفور بإصدار بيان حول الموضوع لإمكانية التعبير عن الإرادة على أراضي مقاطعة خيرسون، والذي ينتظره الجميع بالفعل".وكان ستريموسوف، صرح يوم أمس الاثنين، بأن سكان مقاطعة خيرسون يريدون إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على ضمانات، بأن تصبح المقاطعة جزءًا من روسيا.وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن، إجراء استفتاء لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس الثقة بأنهم لن يُتركوا ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
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سلطات مقاطعة خيرسون تصدر بيانا اليوم بشأن الاستفتاء للانضمام إلى روسيا

07:24 GMT 20.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدخل مدينة خيرسون
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن سلطات مقاطعة خيرسون ستصدر بيانا بشأن مسألة التعبير عن الإرادة (الاستفتاء) اليوم الثلاثاء.
وقال ستريموسوف في رسالة فيديو على تطبيق "تلغرام": "أعتقد اليوم، 20 سبتمبر/أيلول، سنقوم على الفور بإصدار بيان حول الموضوع لإمكانية التعبير عن الإرادة على أراضي مقاطعة خيرسون، والذي ينتظره الجميع بالفعل".

وكان ستريموسوف، صرح يوم أمس الاثنين، بأن سكان مقاطعة خيرسون يريدون إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على ضمانات، بأن تصبح المقاطعة جزءًا من روسيا.

وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن، إجراء استفتاء لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس الثقة بأنهم لن يُتركوا ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 25 مايو/أيار الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
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