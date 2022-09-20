https://sputnikarabic.ae/20220920/صحيفة-عبرية-إسرائيل-توقع-عقودا-بمليار-دولار-لتوريد-طائرات-دون-طيار-1068008319.html
صحيفة عبرية: إسرائيل توقع عقودا بمليار دولار لتوريد طائرات دون طيار
صحيفة عبرية: إسرائيل توقع عقودا بمليار دولار لتوريد طائرات دون طيار
ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن صناعة الطيران الإسرائيلية وقعت عقودا بقيمة مليار دولار لتوريد طائرات دون طيار. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:58+0000
2022-09-20T14:58+0000
2022-09-20T14:58+0000
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وأفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأزمة الروسية الأوكرانية قد عادت بالنفع على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حيث وقعت السلطات الإسرائيلية عقودا بقيمة مليار دولار لتوريد طائرات دون طيار.وأكدت الصحيفة أن شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقعت عقدين مع طرف ثان، الأول بقيمة 600 مليون دولار دون ذكر هذا الطرف، والثاني بـ400 مليون دولار للجيش الإسرائيلي، لتوريد طائرات دون طيار.وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل باعت العام الماضي طائرات دون طيار من شركة إلبيت للصناعات العسكرية الجوية، بقيمة 300 مليون دولار لبلد آسيوي، ومن نوع "هيرمس 900/Hermes 900"، دون ذكر اسم هذا البلد، لافتة إلى أن هناك تصاعدا في عمليات بيع الطائرات دون طيار الإسرائيلية إلى دول أجنبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, طائرة دون طيار
أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, طائرة دون طيار
صحيفة عبرية: إسرائيل توقع عقودا بمليار دولار لتوريد طائرات دون طيار
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ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن صناعة الطيران الإسرائيلية وقعت عقودا بقيمة مليار دولار لتوريد طائرات دون طيار.
وأفادت صحيفة
كالكاليست الاقتصادية العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأزمة الروسية الأوكرانية
قد عادت بالنفع على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حيث وقعت السلطات الإسرائيلية عقودا بقيمة مليار دولار لتوريد طائرات دون طيار.
وأكدت الصحيفة أن شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقعت عقدين مع طرف ثان، الأول بقيمة 600 مليون دولار دون ذكر هذا الطرف، والثاني بـ400 مليون دولار للجيش الإسرائيلي، لتوريد طائرات دون طيار
.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل باعت العام الماضي طائرات دون طيار من شركة إلبيت للصناعات العسكرية الجوية، بقيمة 300 مليون دولار لبلد آسيوي، ومن نوع "هيرمس 900/Hermes 900"، دون ذكر اسم هذا البلد، لافتة إلى أن هناك تصاعدا في عمليات بيع الطائرات دون طيار الإسرائيلية إلى دول أجنبية.