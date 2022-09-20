https://sputnikarabic.ae/20220920/نقابة-الصحفيين-الفلسطينين-تسلم-الجنائية-الدولية-شكوى-رسمية-للتحقيق-في-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1068015687.html
نقابة الصحفيين الفلسطينين تسلم الجنائية الدولية شكوى رسمية للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
نقابة الصحفيين الفلسطينين تسلم الجنائية الدولية شكوى رسمية للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، تسليمها شكوى رسمية بقضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:42+0000
2022-09-20T16:42+0000
2022-09-20T16:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065524397_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcdb3b501c25c479112d9b217e179940.jpg
وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أنه تم تسليم اليوم "ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيال أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية".وأعلن في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن "مؤتمرا صحفيا سيعقد في لاهاي للإعلان عن فحوى الشكوى وحيثياتها حول استشهاد أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي سمودي، واستهداف الصحفية شذى حنايشة، في أثناء تغطيتهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، في الـ11 من أيار/مايو الماضي".ووصل أمس الاثنين وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقر الجنائية الدولية في لاهاي، برئاسة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.وضم الوفد أنطوان أبو عاقلة شقيق شيرين أبو عاقلة، ورئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، ووفد من الاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من المحامين الدوليين لمتابعة الملف.وأكد نقيب الصحفيين في بيانه أن "هذه الشكوى تمثل للمرة الأولى فرصة حقيقية لمساءلة إسرائيل المتهمة بسياستها باستهداف الصحفيين، وقد يؤدي لتحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام، وملاحقات قضائية محتملة".
https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الفلسطينية-بيان-الجيش-الإسرائيلي-بشأن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-محاولة-جديدة-لطمس-الجريمة-1067332888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065524397_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_75f84ef3996021834d8c826149f2f141.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
نقابة الصحفيين الفلسطينين تسلم الجنائية الدولية شكوى رسمية للتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
تابعنا عبر
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، تسليمها شكوى رسمية بقضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أنه تم تسليم اليوم "ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيال أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية".
وأعلن في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
، اليوم، أن "مؤتمرا صحفيا سيعقد في لاهاي للإعلان عن فحوى الشكوى وحيثياتها حول استشهاد أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي سمودي، واستهداف الصحفية شذى حنايشة، في أثناء تغطيتهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، في الـ11 من أيار/مايو الماضي".
ووصل أمس الاثنين وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقر الجنائية الدولية في لاهاي، برئاسة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
وضم الوفد أنطوان أبو عاقلة شقيق شيرين أبو عاقلة، ورئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، ووفد من الاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من المحامين الدوليين لمتابعة الملف.
وأكد نقيب الصحفيين في بيانه أن "هذه الشكوى تمثل للمرة الأولى فرصة حقيقية لمساءلة إسرائيل المتهمة بسياستها باستهداف الصحفيين، وقد يؤدي لتحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام، وملاحقات قضائية محتملة".