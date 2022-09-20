https://sputnikarabic.ae/20220920/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يناقشون-تقديم-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-1067975820.html
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T00:06+0000
2022-09-20T00:06+0000
2022-09-20T00:06+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل، اليوم الثلاثاء: " نواصل مناقشة اقتراحنا بإنشاء بعثة مساعدة عسكرية في الاتحاد الأوروبي، العمل بهذا الصدد مستمر".وفي وقت سابق، قال بوريل، يوم الأحد الماضي، في مقال في صحفي إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد شروط إنهاء الصراع.كما دعا بوريل الدول الأوروبية إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.وأشار إلى أن "الصندوق الأوروبي الحكومي الدولي للمرة الأولى منذ إنشائه بدأ في تمويل المساعدة العسكرية للدولة التي يدور فيها الصراع".بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوريل عن العقوبات ضد روسيا، مشيرًا إلى أنها "سمحت لأوروبا بتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة والاعتماد الاقتصادي على روسيا، الأمر الذي يهدد استقلال وأمن الدول الأوروبية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
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أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل، اليوم الثلاثاء: " نواصل مناقشة اقتراحنا بإنشاء بعثة مساعدة عسكرية في الاتحاد الأوروبي، العمل بهذا الصدد مستمر".
وفي وقت سابق، قال بوريل
، يوم الأحد الماضي، في مقال في صحفي إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد شروط إنهاء الصراع.
وأعرب بوريل في صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، عن رأيه "بأن الأوكرانيين وحدهم هم المسؤولون عن تحديد الظروف المستقبلية (للعالم)".
كما دعا بوريل الدول الأوروبية إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.
وأشار إلى أن "الصندوق الأوروبي الحكومي الدولي للمرة الأولى منذ إنشائه بدأ في تمويل المساعدة العسكرية للدولة التي يدور فيها الصراع".
بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوريل عن العقوبات ضد روسيا، مشيرًا إلى أنها "سمحت لأوروبا بتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة والاعتماد الاقتصادي على روسيا، الأمر الذي يهدد استقلال وأمن الدول الأوروبية".