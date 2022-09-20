https://sputnikarabic.ae/20220920/وزير-الخارجية-الأوكراني-ستواصل-كييف-مطالبة-الغرب-بالسلاح-حتى-ينتهي-الصراع-1067979233.html
وزير الخارجية الأوكراني: ستواصل كييف مطالبة الغرب بالسلاح حتى ينتهي الصراع
وزير الخارجية الأوكراني: ستواصل كييف مطالبة الغرب بالسلاح حتى ينتهي الصراع
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن كييف لن تتوقف عن مطالبة الغرب بالسلاح حتى ينتهي الصراع. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T07:33+0000
2022-09-20T07:33+0000
2022-09-20T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
وزارة الخارجية الأوكرانية
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وأضاف كوليبا في مقابلة مع "بلومبرغ": "يسألني الناس أحيانا ما إذا كان لدينا أسلحة كافية... يمكنني القول إننا حصلنا على ما يكفي، وسنطلب المزيد حتى فوز أوكرانيا".ويقوم كوليبا حاليا برحلة عمل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.كشف المحلل السابق في البيت الأبيض، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، عن عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية.وقال كانسيان لصحيفة "نيوزويك"، إن "الأسلحة التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا يمكن إعادة بيعها إلى دول ثالثة، ما يلحق الضرر بسمعة الولايات المتحدة ويحتمل أن يلحق الضرر بأمنها".يشار إلى أن عمليات الدعم العسكري الغربي اللامتناهي لأوكرانيا ساهمت في إغراق الأسواق السوداء بالأسلحة الأمريكية والأوروبية المختلفة والتي باتت متوفرة لكل من يمتلك الأموال لشرائها واقتنائها.وشكلت عمليات نقل السلاح الغربي إلى أوكرانيا فرصة ذهبية لتجار الأسلحة، خصوصا مع تفلت الوضع الداخلي الأوكراني وانتشار الفوضى والجماعات المتطرفة المسلحة وضعف السلطة المركزية. ساهم كل ذلك بظهور وانتشار عروض وإعلانات لبيع الأسلحة على الشبكات الإلكترونية غير القانونية والأسواق السوداء.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20220728/عضو-بمجلس-النواب-الأمريكي-يعبر-عن-قلقه-بشأن-مصير-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1065712158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وزارة الخارجية الأوكرانية
العالم, وزارة الخارجية الأوكرانية
وزير الخارجية الأوكراني: ستواصل كييف مطالبة الغرب بالسلاح حتى ينتهي الصراع
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن كييف لن تتوقف عن مطالبة الغرب بالسلاح حتى ينتهي الصراع.
وأضاف كوليبا في مقابلة مع "بلومبرغ": "يسألني الناس أحيانا ما إذا كان لدينا أسلحة كافية... يمكنني القول إننا حصلنا على ما يكفي، وسنطلب المزيد حتى فوز أوكرانيا".
ويقوم كوليبا حاليا برحلة عمل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كشف المحلل السابق في البيت الأبيض، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، عن عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية
.
وقال كانسيان لصحيفة "نيوزويك"
، إن "الأسلحة التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا يمكن إعادة بيعها إلى دول ثالثة، ما يلحق الضرر بسمعة الولايات المتحدة ويحتمل أن يلحق الضرر بأمنها".
يشار إلى أن عمليات الدعم العسكري الغربي اللامتناهي لأوكرانيا ساهمت في إغراق الأسواق السوداء بالأسلحة الأمريكية والأوروبية المختلفة
والتي باتت متوفرة لكل من يمتلك الأموال لشرائها واقتنائها.
وشكلت عمليات نقل السلاح الغربي إلى أوكرانيا فرصة ذهبية لتجار الأسلحة، خصوصا مع تفلت الوضع الداخلي الأوكراني وانتشار الفوضى والجماعات المتطرفة المسلحة وضعف السلطة المركزية. ساهم كل ذلك بظهور وانتشار عروض وإعلانات لبيع الأسلحة على الشبكات الإلكترونية غير القانونية والأسواق السوداء.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.