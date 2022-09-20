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وزير الدفاع العراقي يستقبل سفير فرنسا لدى بلاده وملحقها العسكري
وزير الدفاع العراقي يستقبل سفير فرنسا لدى بلاده وملحقها العسكري
استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا لدى بلاده وملحقها العسكري. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:22+0000
2022-09-20T11:22+0000
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ووفقا لبيان أصدرته وزراة الدفاع العراقية، ونشرته وكالة الأنباء "واع"، فإن الوزير العراقي قد استقبل السفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه والملحق العسكري لفرنسا بالعراق العقيد تروفار ديفا.وقال البيان: "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، التقى اليوم في مكتبه بمقر الوزارة، السفير الفرنسي أريك شوفاليه والملحق العسكري في العراق العقيد تروفار ديفا".ووفقا للبيان فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والعلاقات الثنائية.طالع أيضا: العراق يسعى لعقد صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وباكستان
https://sputnikarabic.ae/20220814/-الجيش-العراقي-يشيد-بمساندة-فرنسا-له-في-مواجهة-داعش-1066383902.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا
أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا

وزير الدفاع العراقي يستقبل سفير فرنسا لدى بلاده وملحقها العسكري

11:22 GMT 20.09.2022
© twitter.com/Jouma_Anadوزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون
وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© twitter.com/Jouma_Anad
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استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا لدى بلاده وملحقها العسكري.
ووفقا لبيان أصدرته وزراة الدفاع العراقية، ونشرته وكالة الأنباء "واع"، فإن الوزير العراقي قد استقبل السفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه والملحق العسكري لفرنسا بالعراق العقيد تروفار ديفا.
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وقال البيان: "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، التقى اليوم في مكتبه بمقر الوزارة، السفير الفرنسي أريك شوفاليه والملحق العسكري في العراق العقيد تروفار ديفا".
ووفقا للبيان فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والعلاقات الثنائية.
طالع أيضا: العراق يسعى لعقد صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وباكستان
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