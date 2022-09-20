https://sputnikarabic.ae/20220920/وكالة-إيران-تعتزم-استيراد-9-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-يوميا-من-روسيا-1067977954.html
وكالة: إيران تعتزم استيراد 9 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي يوميا
وكالة: إيران تعتزم استيراد 9 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي يوميا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران تعتزم استيراد 9 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الروسي، وذلك من خلال خطوط الأنابيب التي تمر عبر أذربيجان. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T06:41+0000
2022-09-20T06:41+0000
2022-09-20T06:42+0000
العالم
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وذكرت وكالة "فارس" نقلا عن وزارة النفط الإيرانية أن إيران ستحصل على 6 ملايين متر مكعب أخرى من الغاز الروسي يوميًا بموجب اتفاقية تبادل التوريد، والتي تنص على شحن كميات مماثلة، ولكن على شكل غاز طبيعي مسال من محطات جنوبي إيران بمشاركة شركة "غازبروم" الروسية.وفقًا للوكالة، تعتزم طهران استيراد ما يصل إلى 15 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من خلال الإمدادات من روسيا لتحسين إمداداتها إلى المناطق الكبرى شمال غربي البلاد.وفي وقت سابق، أشارت وكالة "فارس" إلى وجود معلومات حول إمكانية تلقي الغاز الروسي عبر تركمانستان مقابل مبادلة الإمدادات إلى تركيا والعراق. وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني جواد عودجي عن خطط لإبرام اتفاق بشأن مبادلة إمدادات الغاز بين طهران وموسكو.
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العالم
وكالة: إيران تعتزم استيراد 9 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي يوميا
06:41 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران تعتزم استيراد 9 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الروسي، وذلك من خلال خطوط الأنابيب التي تمر عبر أذربيجان.
وذكرت وكالة "فارس"
نقلا عن وزارة النفط الإيرانية أن إيران ستحصل على 6 ملايين متر مكعب أخرى من الغاز الروسي يوميًا بموجب اتفاقية تبادل التوريد، والتي تنص على شحن كميات مماثلة، ولكن على شكل غاز طبيعي مسال من محطات جنوبي إيران بمشاركة شركة "غازبروم" الروسية.
وفقًا للوكالة، تعتزم طهران استيراد ما يصل إلى 15 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من خلال الإمدادات من روسيا لتحسين إمداداتها إلى المناطق الكبرى شمال غربي البلاد.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة "فارس" إلى وجود معلومات حول إمكانية تلقي الغاز الروسي عبر تركمانستان مقابل مبادلة الإمدادات إلى تركيا والعراق.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني جواد عودجي عن خطط لإبرام اتفاق بشأن مبادلة إمدادات الغاز بين طهران وموسكو.