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https://sputnikarabic.ae/20220920/-التبادل-التجاري-بين-إسرائيل-والبحرين-يصل-75-مليون-دولار-بعد-عام-من-التطبيع-1067994166.html
التبادل التجاري بين إسرائيل والبحرين يصل 7.5 مليون دولار بعد عام من "التطبيع"
التبادل التجاري بين إسرائيل والبحرين يصل 7.5 مليون دولار بعد عام من "التطبيع"
أطلقت إسرائيل والبحرين، مفاوضات رسمية خاصة بإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما أواخر 2020. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:27+0000
2022-09-20T10:27+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، التقت أمس في المنامة وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، وأطلقا المفاوضات رسميا.وخلال اللقاء، أبلغت الوزيرة الإسرائيلية نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.وقالت باربيفاي في بيان لمكتبها نقلته القناة "أنا متأكدة من أن هذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية ودفع الأهداف المتفق عليها في مؤتمر النقب"، الذي استضافته إسرائيل أواخر مارس/آذار الماضي بحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة.واعتبرت الوزيرة الإسرائيلية أن اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ستساعد بشكل كبير على تعزيز العلاقة بين البلدين و"إزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بينهما".بالإضافة إلى ذلك، التقت باربيفاي بوزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.من جانبه، قال أوهيد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس الفريق الإسرائيلي المفاوض لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين، إنه "منذ توقيع الاتفاقات الإبراهيمية، يتزايد حجم التبادل التجاري بين جميع دول المنطقة وإسرائيل باستمرار. ونأمل أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة مع مملكة البحرين لاقتصادها المتنوع بعدا جديدا لهذه العلاقات".وتابع موضحا: "نعتزم إبرام اتفاقية مهمة مع نظرائنا البحرينيين، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع، والتنظيم، والجمارك، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية".وقال إنه بعد توقيع إعلان بدء المفاوضات، من المتوقع أن يجري البلدان جولات من المفاوضات بهدف استكمال العملية في أسرع وقت ممكن.وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين.في عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20220626/إسرائيل-و4-دول-عربية-تشارك-في-اجتماع-البحرين--1064236818.html
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البحرين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البحرين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

التبادل التجاري بين إسرائيل والبحرين يصل 7.5 مليون دولار بعد عام من "التطبيع"

10:27 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDعلم دولة إسرائيل مع علم مملكة البحرين
علم دولة إسرائيل مع علم مملكة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أطلقت إسرائيل والبحرين، مفاوضات رسمية خاصة بإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما أواخر 2020.
وقالت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، التقت أمس في المنامة وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، وأطلقا المفاوضات رسميا.
وخلال اللقاء، أبلغت الوزيرة الإسرائيلية نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقالت باربيفاي في بيان لمكتبها نقلته القناة "أنا متأكدة من أن هذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية ودفع الأهداف المتفق عليها في مؤتمر النقب"، الذي استضافته إسرائيل أواخر مارس/آذار الماضي بحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة.
واعتبرت الوزيرة الإسرائيلية أن اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ستساعد بشكل كبير على تعزيز العلاقة بين البلدين و"إزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بينهما".
بالإضافة إلى ذلك، التقت باربيفاي بوزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
من جانبه، قال أوهيد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس الفريق الإسرائيلي المفاوض لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين، إنه "منذ توقيع الاتفاقات الإبراهيمية، يتزايد حجم التبادل التجاري بين جميع دول المنطقة وإسرائيل باستمرار. ونأمل أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة مع مملكة البحرين لاقتصادها المتنوع بعدا جديدا لهذه العلاقات".
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وتابع موضحا: "نعتزم إبرام اتفاقية مهمة مع نظرائنا البحرينيين، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع، والتنظيم، والجمارك، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية".
وقال إنه بعد توقيع إعلان بدء المفاوضات، من المتوقع أن يجري البلدان جولات من المفاوضات بهدف استكمال العملية في أسرع وقت ممكن.
وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.
وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين.
في عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الإسرائيلية.
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