https://sputnikarabic.ae/20220921/الداخلية-التركية-مصرع-روسيين-اثنين-وإصابة-5-آخرين-جراء-تحطم-مروحية-1068064329.html
الداخلية التركية: مصرع روسيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية
الداخلية التركية: مصرع روسيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، مصرع روسيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية، جنوب غربي البلاد، لافتة إلى أن المروحية كان على متنها 7 أشخاص... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T17:34+0000
2022-09-21T17:34+0000
2022-09-21T17:46+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الداخلية التركية، في بيان، اليوم، إنه "توفي اثنان وأصيب خمسة إثر تحطم مروحية إخماد حرائق في ولاية دنيزلي، جنوب غربي البلاد".وأضافت أنه "كان على متن المروحية 7 أشخاص بينهم 5 من الجنسية الروسية".وقالت إدارة محافظة دنيزلي التركية، "تم إرسال مروحية إطفاء لإخماد حريق غابة في منطقة مارماريس بمقاطعة موغلا، تحطمت حوالي الساعة 16:10 في منطقة تشارداك بمحافظة دنيزلي، وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، قتل شخصين وأصيب 5 آخرين تتعامل معهم الفرق الطبية".
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
الداخلية التركية: مصرع روسيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية
17:34 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، مصرع روسيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية، جنوب غربي البلاد، لافتة إلى أن المروحية كان على متنها 7 أشخاص بينهم 5 روس.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الداخلية التركية، في بيان، اليوم، إنه "توفي اثنان وأصيب خمسة إثر تحطم مروحية إخماد حرائق في ولاية دنيزلي، جنوب غربي البلاد".
وأضافت أنه "كان على متن المروحية 7 أشخاص بينهم 5 من الجنسية الروسية".
وأكدت الداخلية التركية، لوكالة سبوتنيك، أن الضحيتين الاثنين يحملان الجنسية الروسية.
وقالت إدارة محافظة دنيزلي التركية، "تم إرسال مروحية إطفاء لإخماد حريق غابة في منطقة مارماريس بمقاطعة موغلا، تحطمت حوالي الساعة 16:10 في منطقة تشارداك بمحافظة دنيزلي، وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، قتل شخصين وأصيب 5 آخرين تتعامل معهم الفرق الطبية".