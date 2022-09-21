https://sputnikarabic.ae/20220921/المظاهرات-في-إيران-على-خلفية-وفاة-أميني-بين-المطالبات-بالتحقيق-والدعوات-لإسقاط-النظام-1068043917.html
المظاهرات في إيران على خلفية وفاة أميني.. بين المطالبات بالتحقيق والدعوات لـ"إسقاط النظام"
المظاهرات في إيران على خلفية وفاة أميني.. بين المطالبات بالتحقيق والدعوات لـ"إسقاط النظام"
تناقش الحلقة تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مواطنة إيرانية بعد وقت قليل من توقيفها على يد شرطة الآداب. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T11:51+0000
2022-09-21T11:51+0000
2022-09-21T11:51+0000
راديو
بانوراما
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المظاهرات في إيران على خلفية وفاة أميني..بين المطالبات بالتحقيق والدعوات لإسقاط النظام
المظاهرات في إيران على خلفية وفاة أميني..بين المطالبات بالتحقيق والدعوات لإسقاط النظام
وبينما صفت الشرطة الإيرانية وفاة مهسا أميني بـ"الحادث المؤسف"، ونفت الإتهامات بسوء المعاملة، إلا أن المظاهرات تواصل وشملت عدة مدن إيرانية، ولا سيما في سنندج عاصمة محافظة كردستان، حيث تتحدّر الشابة.الخبير في الشأن الإيراني حكم أمهز، دعا إلى التمييز بين المظاهرات الداعية للتحقيق في الحادث ومعرفة الحقيقة، وتلك التي تحاول ركوب الموجة واستغلال حادثة إنسانية لتمرير أجندة سياسية.وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، لفت أمهز إلى أن المعطيات المتوفرة حتى الآن، بما فيها مقطع الفيديو الذي وثق لحظة وفاة الشابة أميني، تشير أن ظروف وفاة طبيعية، وما تبقى هو التحقيق في مرحلة نقل الفتاة إلى قسم الشرطة، وأخذ إفادات الشهود.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
المظاهرات في إيران على خلفية وفاة أميني.. بين المطالبات بالتحقيق والدعوات لـ"إسقاط النظام"
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تناقش الحلقة تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مواطنة إيرانية بعد وقت قليل من توقيفها على يد شرطة الآداب.
وبينما صفت الشرطة الإيرانية وفاة مهسا أميني بـ"الحادث المؤسف"، ونفت الإتهامات بسوء المعاملة، إلا أن المظاهرات تواصل وشملت عدة مدن إيرانية، ولا سيما في سنندج عاصمة محافظة كردستان، حيث تتحدّر الشابة.
الخبير في الشأن الإيراني حكم أمهز، دعا إلى التمييز بين المظاهرات الداعية للتحقيق في الحادث ومعرفة الحقيقة، وتلك التي تحاول ركوب الموجة واستغلال حادثة إنسانية لتمرير أجندة سياسية.
وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، لفت أمهز إلى أن المعطيات المتوفرة حتى الآن، بما فيها مقطع الفيديو الذي وثق لحظة وفاة الشابة أميني، تشير أن ظروف وفاة طبيعية، وما تبقى هو التحقيق في مرحلة نقل الفتاة إلى قسم الشرطة، وأخذ إفادات الشهود.
التفاصيل في الملف الصوتي...