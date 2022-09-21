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بوتين: الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا
بوتين: الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، ونحن نسمع باستمرار تهديدات ضد روسيا". 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T08:00+0000
2022-09-21T08:21+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي: "لقد تجاوز الغرب كل الخطوط في سياسته العدائية ضد روسيا. ونسمع باستمرار تهديدات ضد بلدنا وشعبنا".وأضاف: "تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا. لا يقتصر الأمر فقط على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي شجعه الغرب، والتي تهدد بكارثة نووية، وإنما أيضا حول تصريحات بعض كبار ممثلي الناتو حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا

08:00 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 21.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، ونحن نسمع باستمرار تهديدات ضد روسيا".
وقال بوتين خلال كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي: "لقد تجاوز الغرب كل الخطوط في سياسته العدائية ضد روسيا. ونسمع باستمرار تهديدات ضد بلدنا وشعبنا".

وأضاف: "تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا. لا يقتصر الأمر فقط على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي شجعه الغرب، والتي تهدد بكارثة نووية، وإنما أيضا حول تصريحات بعض كبار ممثلي الناتو حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا".
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