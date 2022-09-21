https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-سيكون-هناك-طلب-على-الهيدروجين-النظيف-باعتباره-المصدر-الرئيسي-للطاقة-البديلة--1068050517.html
بوتين: سيكون هناك طلب على الهيدروجين النظيف باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة البديلة
بوتين: سيكون هناك طلب على الهيدروجين النظيف باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة البديلة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه سيكون هناك طلب على الهيدروجين النقي بالتأكيد كمصدر للطاقة؛ وأنه لا يمكن مقارنة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بهما. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:11+0000
2022-09-21T13:11+0000
2022-09-21T13:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع مع قادة كليات الهندسة المتقدمة وشركائهم: "الهيدروجين النقي سيكون مطلوبًا بالتأكيد. ربما لا توجد مصادر طاقة بديلة أخرى. لا الرياح ولا حتى الشمس قابلة للمقارنة بالهيدروجين. في رأيي، هذا هو المكون الأكثر شيوعًا في الفضاء".وتحدث أحد المشاركين في الاجتماع عن تطوير نوع جديد من مفاعلات الغاز ، والذي سيصبح مفتاحًا لتقنية جديدة لإنتاج الهيدروجين. وفقًا لبوتين ، يعد الهيدروجين أحد الاتجاهات العديدة الخطيرة في عدد من المجالات، خاصة في مجال الطاقة. "إذا تمكنا من فعل ما تتحدث عنه الآن، عندما تكون الهيدروكربونات واقع وليس كما هي اليوم، من رغبات الغرب، فسوف تختفي بالفعل، لكن إذا طبقنا الخطط التي قلتها، فسنكون من بين الأوائل. لدينا كل الفرص لذلك، وهذا أمر مؤكد ".
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: سيكون هناك طلب على الهيدروجين النظيف باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة البديلة
13:11 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه سيكون هناك طلب على الهيدروجين النقي بالتأكيد كمصدر للطاقة؛ وأنه لا يمكن مقارنة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بهما.
وقال بوتين في اجتماع مع قادة كليات الهندسة المتقدمة وشركائهم: "الهيدروجين النقي سيكون مطلوبًا بالتأكيد. ربما لا توجد مصادر طاقة بديلة أخرى. لا الرياح ولا حتى الشمس قابلة للمقارنة بالهيدروجين. في رأيي، هذا هو المكون الأكثر شيوعًا في الفضاء".
وتحدث أحد المشاركين في الاجتماع عن تطوير نوع جديد من مفاعلات الغاز ، والذي سيصبح مفتاحًا لتقنية جديدة لإنتاج الهيدروجين.
وفقًا لبوتين ، يعد الهيدروجين أحد الاتجاهات العديدة الخطيرة في عدد من المجالات، خاصة في مجال الطاقة. "إذا تمكنا من فعل ما تتحدث عنه الآن، عندما تكون الهيدروكربونات واقع وليس كما هي اليوم، من رغبات الغرب، فسوف تختفي بالفعل، لكن إذا طبقنا الخطط التي قلتها، فسنكون من بين الأوائل. لدينا كل الفرص لذلك، وهذا أمر مؤكد ".