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شويغو: خلال التعبئة الجزئية سيتم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-يعلن-التعبئة-الجزئية-لقوات-الاحتياط-1068029291.html
بوتين يعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط
بوتين يعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T06:21+0000
2022-09-21T06:56+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
الاستفتاء
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وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر/أيلول الجاري: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية. أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات".في 19 سبتمبر الجاري، ناشدت الغرف العامة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور بشأن الانضمام إلى روسيا. في اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أن الاستفتاء سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.
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روسيا, فلاديمير بوتين, الاستفتاء
روسيا, فلاديمير بوتين, الاستفتاء

بوتين يعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط

06:21 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 21.09.2022)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.
وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر/أيلول الجاري: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية. أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات".
وقال بوتين مخاطبا الروس "سوف ندعم القرار بشأن مستقبلهم، والذي سيتخذه غالبية سكان مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزابوروجيه وخيرسون".
في 19 سبتمبر الجاري، ناشدت الغرف العامة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور بشأن الانضمام إلى روسيا. في اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أن الاستفتاء سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.
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