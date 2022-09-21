https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-لن-نسمح-بأن-تنسى-مرحلة-الدفاع-المقدس-1068041190.html

رئيس أركان الجيش الإيراني: لن نسمح بأن تنسى مرحلة الدفاع المقدس

رئيس أركان الجيش الإيراني: لن نسمح بأن تنسى مرحلة الدفاع المقدس

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، بأن الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T10:46+0000

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إيران

أخبار إيران

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وقال باقري خلال لقاء قائد الثورة مع قادة مرحلة الدفاع المقدس، "نعتبر أنفسنا ملزمين بصون تاريخ الدفاع المقدس من كل الأكاذيب والتحريفات وألا نسمح بأن تُنسى تلك الفترة المشرفة"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "طاغية العراق فرض الحرب على الشعب الإيراني في الوقت الذي كان قد خرج لتوه من مخالب النظام العميل للاستكبار العالمي، بفضل القيادة الحكيمة للإمام الخميني طاب ثراه والتضحيات التي قدمها هذا الشعب للخلاص من هيمنة المستكبرين".وأوضح قائلا: "إنه من دواعي الشرف أنه في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وعشية الذكرى الثانية والأربعين لملحمة المقاومة وانتصار الأمة الإيرانية في الدفاع المقدس، الذي يضمن كرامة وهوية وأمن وشرف ومجد الشعب الإيراني العظيم وقيمه السامية للثورة الإسلامية يتم تكريم صانعي الجهاد والشهادة".وأضاف اللواء باقري أن "الانتصارات التي تم تحقيقها في تلك المرحلة إنما جاءت بعد تحمل المشاكل والصعاب الكثيرة التي تحملها الشعب الايراني بكل رحابة صدر".

https://sputnikarabic.ae/20220921/خامنئي-يتحدث-عن-فترة-الدفاع-المقدس-ويكشف-من-دفع-صدام-حسين-للحرب-على-إيران-1068032051.html

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