https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-التعبئة-الجزئية-تشمل-1-من-تعداد-قوات-الاحتياط-الروسية-1068030256.html
شويغو: أكثر من 150 متخصصا عسكريا غربيا متواجدون في كييف
شويغو: أكثر من 150 متخصصا عسكريا غربيا متواجدون في كييف
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء إن القيادة الغربية المكونة من 150 متخصصا عسكريا موجودة بالفعل في كييف. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T06:51+0000
2022-09-21T06:51+0000
2022-09-21T07:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار أوكرانيا
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وقال شويغو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "المجموعة الأخيرة التي وصلت، سواء كانوا عسكريين سابقين أو عسكريين فاعلين، هي 150 شخصا. هذه في الواقع القيادة بأكملها. القيادة الغربية في كييف، التي تدير كل هذه الأشياء والعمليات".وأضاف شويغو أن الجيش الأوكراني يعتمد على أكثر من 70 قمرا عسكريا و200 قمر مدني غربي لاكتشاف موقع المجموعات العسكرية الروسية.أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن كميات هائلة من الأسلحة التي يزودها الغرب لأوكرانيا: "حان الوقت الذي نحن فيه في حالة حرب مع الغرب الجماعي بالإضافة إلى الناتو. يمكن أن يكون العكس - الناتو بالإضافة إلى الغرب الجماعي. عندما نتحدث عن هذا، فإننا لا نعني فقط الأسلحة التي يتم توفيرها بكميات ضخمة، كميات ضخمة (نجد بالطبع طرق التعامل مع هذه الأسلحة)، ولكن بالطبع الأنظمة الموجودة. هذه هي أنظمة الاتصالات وأنظمة معالجة المعلومات وأنظمة الاستطلاع واستطلاع الأقمار الصناعية". وأوضح الوزير أن الأسلحة التي كانت تمتلكها أوكرانيا أوشكت اليوم على الانتهاء، مؤكدا أنها كانت تعتمد على الأسلحة السوفيتية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوكرانيا
شويغو: أكثر من 150 متخصصا عسكريا غربيا متواجدون في كييف
06:51 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 07:12 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء إن القيادة الغربية المكونة من 150 متخصصا عسكريا موجودة بالفعل في كييف.
وقال شويغو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "المجموعة الأخيرة التي وصلت، سواء كانوا عسكريين سابقين أو عسكريين فاعلين، هي 150 شخصا. هذه في الواقع القيادة بأكملها. القيادة الغربية في كييف، التي تدير كل هذه الأشياء والعمليات".
وأضاف شويغو أن الجيش الأوكراني يعتمد على أكثر من 70 قمرا عسكريا و200 قمر مدني غربي لاكتشاف موقع المجموعات العسكرية الروسية.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن كميات هائلة من الأسلحة التي يزودها الغرب لأوكرانيا: "حان الوقت الذي نحن فيه في حالة حرب مع الغرب الجماعي بالإضافة إلى الناتو. يمكن أن يكون العكس - الناتو بالإضافة إلى الغرب الجماعي. عندما نتحدث عن هذا، فإننا لا نعني فقط الأسلحة التي يتم توفيرها بكميات ضخمة، كميات ضخمة (نجد بالطبع طرق التعامل مع هذه الأسلحة)، ولكن بالطبع الأنظمة الموجودة. هذه هي أنظمة الاتصالات وأنظمة معالجة المعلومات وأنظمة الاستطلاع واستطلاع الأقمار الصناعية".
وأوضح الوزير أن الأسلحة التي كانت تمتلكها أوكرانيا أوشكت اليوم على الانتهاء، مؤكدا أنها كانت تعتمد على الأسلحة السوفيتية.