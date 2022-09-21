https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-القوات-المسلحة-الروسية-ستواصل-عملياتها-حتى-تتحقق-الأهداف-بالكامل-1068039394.html
شويغو: القوات المسلحة الروسية ستواصل عملياتها حتى تتحقق الأهداف بالكامل
شويغو: القوات المسلحة الروسية ستواصل عملياتها حتى تتحقق الأهداف بالكامل
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا حتى... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:18+0000
2022-09-21T10:18+0000
2022-09-21T10:31+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شويغو: "أولا، حول مسار العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وعن خسائر أوكرانيا قال شويغو إنه تم "تحييد أكثر من 7000 عسكري أوكراني و 970 قطعة من المعدات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية خلال العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك 208 دبابات و245 مركبة قتال مشاة و186 مركبة مدرعة أخرى و15 طائرة و4 مروحيات".وأضاف شويغو أنه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تقوم القوات المحمولة جوا بحل أكثر المهام تعقيدا، وستزيد قوتها القتالية. وفقا له، منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، تم تكليف القوات المحمولة جوا بـ "المهام الأكثر تعقيدا ومسؤولية". ولفت شويغو إلى "أن المظليين يؤدون واجباتهم العسكرية بإيثار، ويظهرون على الدوام القدرة على التحمل والشجاعة. وقد حصل أكثر من 10000 جندي على جوائز حكومية وإدارية، وحصل 21 منهم على لقب بطل روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو: القوات المسلحة الروسية ستواصل عملياتها حتى تتحقق الأهداف بالكامل
10:18 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا حتى تتحقق الأهداف بالكامل.
وقال شويغو: "أولا، حول مسار العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وعن خسائر أوكرانيا قال شويغو إنه تم "تحييد أكثر من 7000 عسكري أوكراني و 970 قطعة من المعدات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية خلال العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك 208 دبابات و245 مركبة قتال مشاة و186 مركبة مدرعة أخرى و15 طائرة و4 مروحيات".
كما أكد أنه تم إيقاف جميع محاولات هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف-كريفوروجسكي، وتم نقل مجموعة إيزيوم بالاكليا من أجل تعزيز القوات الهجومية الروسية في إطار التحرير المستمر لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف شويغو أنه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تقوم القوات المحمولة جوا بحل أكثر المهام تعقيدا، وستزيد قوتها القتالية.
وفقا له، منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة، تم تكليف القوات المحمولة جوا بـ "المهام الأكثر تعقيدا ومسؤولية".
ولفت شويغو إلى "أن المظليين يؤدون واجباتهم العسكرية بإيثار، ويظهرون على الدوام القدرة على التحمل والشجاعة. وقد حصل أكثر من 10000 جندي على جوائز حكومية وإدارية، وحصل 21 منهم على لقب بطل روسيا".