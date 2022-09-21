https://sputnikarabic.ae/20220921/لندن-تعلن-عن-خطة-لدعم-الشركات-في-مكافحة-أسعار-الكهرباء-1068036631.html
لندن تعلن عن خطة لدعم الشركات في مكافحة أسعار الكهرباء
لندن تعلن عن خطة لدعم الشركات في مكافحة أسعار الكهرباء
أعلنت المملكة المتحدة عن خطة لدعم الشركات في مكافحة ارتفاع أسعار الكهرباء، وفقًا لبيان صحفي نُشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T09:26+0000
2022-09-21T09:26+0000
2022-09-21T09:26+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103091/27/1030912755_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_1b41dfcfdbd800c645b6e2a08962a793.jpg
وجاء في البيان: "بموجب برنامج دعم فاتورة الكهرباء الجديد للحكومة، ستقدم الحكومة خصمًا على أسعار الغاز والكهرباء بالجملة لجميع العملاء غير المقيمين (بما في ذلك جميع الشركات في المملكة المتحدة، والقطاع غير الربحي مثل المؤسسات الخيرية والقطاع العام مثل المدارس والمستشفيات)".في وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس تجميدًا لفواتير الطاقة للأسر البريطانية اعتبارًا من الأول من أكتوبر للعامين المقبلين، والآن لن يتجاوز متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء 2500 جنيه إسترليني.وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا. أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. في المملكة المتحدة، أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على الأسر والشركات بشدة.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103091/27/1030912755_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_f117db963377e3466c85da0baaa43d26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
لندن تعلن عن خطة لدعم الشركات في مكافحة أسعار الكهرباء
تابعنا عبر
أعلنت المملكة المتحدة عن خطة لدعم الشركات في مكافحة ارتفاع أسعار الكهرباء، وفقًا لبيان صحفي نُشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة.
وجاء في البيان: "بموجب برنامج دعم فاتورة الكهرباء الجديد للحكومة، ستقدم الحكومة خصمًا على أسعار الغاز والكهرباء بالجملة لجميع العملاء غير المقيمين (بما في ذلك جميع الشركات في المملكة المتحدة، والقطاع غير الربحي مثل المؤسسات الخيرية والقطاع العام مثل المدارس والمستشفيات)".
وقال البيان إن برنامج الدعم سيستمر من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 31 مارس/آذار 2023. بالإضافة إلى ذلك، وضعت حكومة المملكة المتحدة حدًا أقصى لأسعار الكهرباء والغاز بالجملة بقيمة 211 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط في الساعة و75 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة على التوالي. وأشار البيان إلى أن هذا الرقم أقل بنسبة 50% تقريبًا من أسعار الجملة المتوقعة هذا الشتاء.
في وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس تجميدًا لفواتير الطاقة للأسر البريطانية اعتبارًا من الأول من أكتوبر للعامين المقبلين، والآن لن يتجاوز متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء 2500 جنيه إسترليني.
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا. أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. في المملكة المتحدة، أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على الأسر والشركات بشدة.