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ليز تروس: على روسيا مغادرة أوكرانيا ودفع تعويضات لها
ليز تروس: على روسيا مغادرة أوكرانيا ودفع تعويضات لها
قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، إن روسيا يمكن أن تصبح شريكًا على قدم المساواة في الساحة الدولية إذا غادرت أوكرانيا ودفعت تعويضات لها. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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ونقلت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" عن تروس قولها "يتعين على فلاديمير بوتين مغادرة أوكرانيا ودفع تعويض مناسب عن غزوه قبل أن يتمكن من العودة إلى الساحة الدولية".وقالت تروس في أوائل أغسطس/ آب: "إن روسيا تنتهج سياسة خارجية عدوانية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية".
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا
أخبار أوكرانيا, بريطانيا

ليز تروس: على روسيا مغادرة أوكرانيا ودفع تعويضات لها

10:00 GMT 21.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، إن روسيا يمكن أن تصبح شريكًا على قدم المساواة في الساحة الدولية إذا غادرت أوكرانيا ودفعت تعويضات لها.
ونقلت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" عن تروس قولها "يتعين على فلاديمير بوتين مغادرة أوكرانيا ودفع تعويض مناسب عن غزوه قبل أن يتمكن من العودة إلى الساحة الدولية".
وقالت تروس في أوائل أغسطس/ آب: "إن روسيا تنتهج سياسة خارجية عدوانية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية".
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