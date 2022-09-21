https://sputnikarabic.ae/20220921/ليز-تروس-على-روسيا-مغادرة-أوكرانيا-ودفع-تعويضات-لها-1068037219.html
ليز تروس: على روسيا مغادرة أوكرانيا ودفع تعويضات لها
ليز تروس: على روسيا مغادرة أوكرانيا ودفع تعويضات لها
قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، إن روسيا يمكن أن تصبح شريكًا على قدم المساواة في الساحة الدولية إذا غادرت أوكرانيا ودفعت تعويضات لها. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:00+0000
2022-09-21T10:00+0000
2022-09-21T10:00+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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ونقلت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" عن تروس قولها "يتعين على فلاديمير بوتين مغادرة أوكرانيا ودفع تعويض مناسب عن غزوه قبل أن يتمكن من العودة إلى الساحة الدولية".وقالت تروس في أوائل أغسطس/ آب: "إن روسيا تنتهج سياسة خارجية عدوانية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بريطانيا
ليز تروس: على روسيا مغادرة أوكرانيا ودفع تعويضات لها
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، إن روسيا يمكن أن تصبح شريكًا على قدم المساواة في الساحة الدولية إذا غادرت أوكرانيا ودفعت تعويضات لها.
ونقلت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" عن تروس قولها "يتعين على فلاديمير بوتين مغادرة أوكرانيا
ودفع تعويض مناسب عن غزوه قبل أن يتمكن من العودة إلى الساحة الدولية".
وقالت تروس في أوائل أغسطس/ آب: "إن روسيا تنتهج سياسة خارجية عدوانية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية".