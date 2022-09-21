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https://sputnikarabic.ae/20220921/نائب-رئيس-الإدارة-الإقليمية-خيرسون-ستصبح-جزءا-من-روسيا-داخل-حدودها-الإدارية--1068027446.html
نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا داخل حدودها الإدارية
نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا داخل حدودها الإدارية
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن منطقة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T01:23+0000
2022-09-21T01:23+0000
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاستفتاء، ستصبح منطقة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية".وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.وسيحتوي الاقتراع على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا داخل حدودها الإدارية

01:23 GMT 21.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن منطقة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاستفتاء، ستصبح منطقة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية".
وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام منطقة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.
وسيحتوي الاقتراع على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.
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