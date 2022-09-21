https://sputnikarabic.ae/20220921/وكالة-الإمارات-اشترت-20-طائرة-مسيرة-عسكرية-من-تركيا-والسعودية-طلبت-إنشاء-مصنع-لإنتاجها-1068045600.html
وكالة: الإمارات تشتري 20 طائرة مسيرة عسكرية من تركيا.. والسعودية تطلب إنشاء مصنع لإنتاجها
وكالة: الإمارات تشتري 20 طائرة مسيرة عسكرية من تركيا.. والسعودية تطلب إنشاء مصنع لإنتاجها
سلمت شركة الدفاع التركية "بايكار" الإمارات، 20 طائرة مسيرة مسلحة هذا الشهر وتتنظر المزيد، فيما طلبت السعودية أيضا الحصول على الطائرات وبناء مصنع لإنتاجها. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:52+0000
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جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين تركيين لم تسمهما. زاد الطلب الدولي على طائرات "بايكر" دون طيار، والمزودة بقنابل موجهة بالليزر وخارقة للدروع.وقالت مصادر عسكرية للوكالة، إن الإمارات وحليفتها السعودية تأملان في الوقت الراهن بالاستفادة من التقارب مع تركيا لمواجهة التحدي الأمني المتزايد الذي تشكله "إيران والقوات التي تعمل بالوكالة لها"، على حد قولها.تعرض البلدان العربيان لهجمات بطائرات مسيرة على مدن ومنشآت نفطية، والتي حملت مقاتلي جماعة "أنصار الله" في اليمن مسؤوليتها.وقال أحد المصادر المطلعة على المحادثات، إن الإمارات والسعودية تتفاوضان مع الطرف التركي للحصول على طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2".وذكر المصدر أنه خلال المفاوضات مع الإمارات قرر الجانب التركي تسليمها 20 طائرة دون طيار مسلحة "بسرعة"، مضيفا أن الطائرات نقلت في وقت سابق من هذا الشهر.فيما أكد مسؤول تركي كبير أن تركيا سلمت بالفعل بعض الطائرات المسيرة إلى الإمارات، وأن الأخيرة تسعى للمزيد للحصول على المزيد منها، مشيرا إلى أن السعودية تريد أيضا شراء طائرات مسيرة مسلحة وإنشاء مصنع لإنتاجها.وعلق المسؤول بأن "بايكر" تدرس الطلب السعودي لإنشاء المصنع، ومع ذلك، يظل هذا قرارا استراتيجيا للرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا أن قضايا أخرى مثل الاستثمارات السعودية في تركيا "لا تتحرك بأسرع ما يمكن".
https://sputnikarabic.ae/20220814/منتج-بيرقدار-التركية-بعنا-إنتاجنا-لثلاث-سنوات-قادمة-ونركز-على-أوكرانيا-الآن-1066400546.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
وكالة: الإمارات تشتري 20 طائرة مسيرة عسكرية من تركيا.. والسعودية تطلب إنشاء مصنع لإنتاجها
12:52 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 12:56 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
سلمت شركة الدفاع التركية "بايكار" الإمارات، 20 طائرة مسيرة مسلحة هذا الشهر وتتنظر المزيد، فيما طلبت السعودية أيضا الحصول على الطائرات وبناء مصنع لإنتاجها.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة
"رويترز" عن مصدرين تركيين لم تسمهما. زاد الطلب الدولي على طائرات "بايكر" دون طيار، والمزودة بقنابل موجهة بالليزر وخارقة للدروع.
وقالت مصادر عسكرية للوكالة، إن الإمارات وحليفتها السعودية تأملان في الوقت الراهن بالاستفادة من التقارب مع تركيا لمواجهة التحدي الأمني المتزايد الذي تشكله "إيران والقوات التي تعمل بالوكالة لها"، على حد قولها.
تعرض البلدان العربيان لهجمات بطائرات مسيرة على مدن ومنشآت نفطية، والتي حملت مقاتلي جماعة "أنصار الله" في اليمن مسؤوليتها.
وقال أحد المصادر المطلعة على المحادثات، إن الإمارات والسعودية تتفاوضان مع الطرف التركي للحصول على طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2
".
وذكر المصدر أنه خلال المفاوضات مع الإمارات قرر الجانب التركي تسليمها 20 طائرة دون طيار مسلحة "بسرعة"، مضيفا أن الطائرات نقلت في وقت سابق من هذا الشهر.
فيما أكد مسؤول تركي كبير أن تركيا سلمت بالفعل بعض الطائرات المسيرة
إلى الإمارات، وأن الأخيرة تسعى للمزيد للحصول على المزيد منها، مشيرا إلى أن السعودية تريد أيضا شراء طائرات مسيرة مسلحة وإنشاء مصنع لإنتاجها.
وعلق المسؤول بأن "بايكر" تدرس الطلب السعودي لإنشاء المصنع، ومع ذلك، يظل هذا قرارا استراتيجيا للرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا أن قضايا أخرى مثل الاستثمارات السعودية في تركيا "لا تتحرك بأسرع ما يمكن".