أردوغان يشيد بتبادل الأسرى بين موسكو وكييف ويعتبره خطوة مهمة لإنهاء الصراع
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرة نقل عسكرية تم تسليمها لجنود روسيين من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تم إطلاقهم من أسر القوات المسلحة لأوكرانيا. عودة 55 أسير حرب من أوكرانيا إلى روسيا.
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation/
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، الذي أُعلن عنه أمس الأربعاء، بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع بين الجانبين.
أنطاكيا - سبوتنيك. قال أردوغان، في حديث للصحفيين نقلته قناة "إن تي في" التركية أثناء عودته من الولايات المتحدة بعد إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يُعد خطوة مهمة لإنهاء الحرب"، مضيفًا أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي سبل إنهاء الصراع بالطرق الدبلوماسية، بعد عودته إلى تركيا.
وأوضح أردوغان "تم تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بفضل المباحثات التي أجريتها مع بوتين وزيلينسكي".
وأوضح أردوغان "تم تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بفضل المباحثات التي أجريتها مع بوتين وزيلينسكي".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرا عسكريا من جيوش روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى وطنهم.
وكشفت في بيان: "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة".
وأضافت: "في الوقت الحاضر، تم نقل جميع الأفراد العسكريين إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وبحسب البيان، فقد أتيحت لجميع المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
نشرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس مقطع فيديو يظهر فيه الجنود المفرج عنهم وهم يغادرون طائرة النقل العسكرية. تم تصوير الفيديو في الليل.