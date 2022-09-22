https://sputnikarabic.ae/20220922/إعلام-ألمانيا-تعتزم-تأميم-شركة-سيفي-التابعة-لغازبروم-1068091543.html

إعلام: ألمانيا تعتزم تأميم شركة "سيفي" التابعة لغازبروم

إعلام: ألمانيا تعتزم تأميم شركة "سيفي" التابعة لغازبروم

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الألمانية تعتزم تأميم شركة "سيفي" أحد أفرع عملاق الطاقة الروسية "غازبروم" وكانت تحمل اسم "غازبروم... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T12:13+0000

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2022-09-22T12:13+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. نقلت صحيفة "شبيغل" الألمانية عن مصادر حكومية في بلادها، أن ألمانيا تدرس تأميم شركة "سيفي" التي تم وضعها بالفعل تحت الوصاية الفيدرالية منذ نيسان/ أبريل الماضي.يشار إلى أن الحكومة الألمانية قررت في الرابع عشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي، منح شركة "غازبروم جيرمانيا" قرضا بهدف إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك في أعقاب إعلان الشركة الأم "غازبروم" الروسية وقف مشاركتها بالشركة الألمانية وجميع أصولها.وذكرت الحكومة الألمانية، في بيان أنها قررت تمديد وصاية القسم الألماني السابق لشركة غازبروم، مضيفة أنه "من أجل ضمان أمن الإمدادات الألمانية ستكفل الحكومة إدارة شركة (غازبروم جيرمانيا) وحمايتها بشكل طويل الأجل"، مشيرة إلى أن "الشركة تعاني من ضائقة بسبب العقوبات الروسية قد تصل بها إلى حد الإفلاس".ونوهت بأن "تخصيص قرض من خلال بنك التعمير "KfW" سيمنع التأثير التعاقبي في سوق الطاقة، عندما يؤثر إفلاس شركة واحدة على بقية الصناعة، وسيتم استخدام الأموال المقترضة للحفاظ على السيولة وشراء الغاز".وتابعت: "تأتي هذه الخطوة بهدف إرسال إشارة واضحة إلى السوق بأن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان أمن الطاقة لألمانيا وأوروبا بأكملها".جاءت تلك الخطوة بعد أن سمحت تعديلات طرأت، في أبريل/ نيسان، على قانون الطاقة الألماني بإسناد مهام إدارة الشركة للسلطة في برلين، ونزع حق الإدارة عن الشركة الأم في روسيا ضمن إجراءات الردّ على العملية الروسية في أوكرانيا.وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد أعلن في الرابع من أبريل الماضي، أن شركة "غازبروم جيرمانيا" سيتم نقلها تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" وقف مشاركتها في الشركة الألمانية وجميع أصولها.

https://sputnikarabic.ae/20220605/إعلام-العقوبات-المفروضة-على-شركة-غازبروم-جرمانيا-ستكلف-ألمانيا-5-مليارات-يورو-1063119570.html

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