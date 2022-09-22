https://sputnikarabic.ae/20220922/البنك-المركزي-الأردني-يعلن-رفع-أسعار-الفائدة-بمقدار-75-نقطة-1068096036.html
البنك المركزي الأردني يعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة
البنك المركزي الأردني يعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة
أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد المقبل 25 سبتمبر/أيلول. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان المركزي الأردني قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك "اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة".ولفت البيان إلى أن القرار يأتي "في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً".وبحسب موقع "عمون" جاء قرار البنك المركزي "في ظل استمرار التحسن في أداء مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي"، ولفت إلى أن البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي تشير إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، يكفي لتغطية 8.7 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
https://sputnikarabic.ae/20220616/البنك-المركزي-الأردني-يرفع-سعر-الفائدة-1063719714.html
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أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
البنك المركزي الأردني يعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة
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أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد المقبل 25 سبتمبر/أيلول.
وبحسب بيان المركزي الأردني قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك "اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة".
ولفت البيان إلى أن القرار يأتي "في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً".
وبحسب موقع "عمون" جاء قرار البنك المركزي "في ظل استمرار التحسن في أداء مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي"، ولفت إلى أن البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي تشير إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، يكفي لتغطية 8.7 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.