https://sputnikarabic.ae/20220922/الخارجية-الهندية-تكرر-موقفها-بشأن-أوكرانيا-في-ظل-التعبئة-الجزئية-في-روسيا-بالدعوة-للحوار-1068096835.html

الخارجية الهندية تكرر موقفها بشأن أوكرانيا في ظل التعبئة الجزئية في روسيا بالدعوة للحوار

الخارجية الهندية تكرر موقفها بشأن أوكرانيا في ظل التعبئة الجزئية في روسيا بالدعوة للحوار

كررت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، موقفها بشأن أوكرانيا في ظل التعبئة الجزئية في روسيا، لوقف التصعيد بين البلدين وحل جميع القضايا من خلال الحوار... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T14:01+0000

2022-09-22T14:01+0000

2022-09-22T14:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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نيودلهي - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الهندية، أريندام باجتشي، في إحاطة إعلامية: "شددت الهند مرارًا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضرورة حل النزاع المستمر من خلال الحوار والدبلوماسية. وقد أعاد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، التأكيد على ذلك خلال لقائه الأخير مع الرئيس فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند".وأشار باجتشي إلى أن "موقف الهند كان أيضاً واضحاً وثابتاً فيما يتعلق باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول".وفي وقت سابق، أعلنت نيودلهي تأييدها للوقف الفوري للتصعيد بين روسيا وأوكرانيا وحل جميع القضايا من خلال الحوار الدبلوماسي.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها أمس الأربعاء، للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط، مؤكداً ضرورة دعم الاقتراح بإعلان تعبئة جزئية للجيش، بهدف حماية روسيا وسيادتها وسلامتها.وأوضح بوتين، أن الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في دونباس لم تتغير، حيث تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل تقريبًا من النازيين الجدد، بينما لا يزال القتال مستمرًا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكان بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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