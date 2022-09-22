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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الدفاع-الروسية-تدمير-منصة-راجمات-هيمارس-الأمريكية-في-مقاطعة-خيرسون--1068082302.html
الدفاع الروسية: تدمير منصة راجمات "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: تدمير منصة راجمات "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على ما يصل إلى 100 مسلح وتدمير منصة راجمات "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:16+0000
2022-09-22T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في قرية موناشينكوفا في مقاطعة خيرسون، قصفت القوات الجوية الروسية، القوى البشرية والمعدات العسكرية لوحدات اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. تم القضاء على ما يصل إلى مئة مسلح وتدمير ما يصل إلى 20 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك راجمات "هيمارس"".وأضافت: "أصابت الأسلحة العالية الدقة التابعة للقوات الجوية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء المشاة الآلي 65 والكتيبة 19 ومرتزقة "الفيلق الأجنبي" بالقرب من مدينة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 150 مسلحًا و19 وحدة من المعدات العسكرية".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير منصة راجمات "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون

09:16 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Александр Гальперинتحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على ما يصل إلى 100 مسلح وتدمير منصة راجمات "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في قرية موناشينكوفا في مقاطعة خيرسون، قصفت القوات الجوية الروسية، القوى البشرية والمعدات العسكرية لوحدات اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. تم القضاء على ما يصل إلى مئة مسلح وتدمير ما يصل إلى 20 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك راجمات "هيمارس"".
وأضافت: "أصابت الأسلحة العالية الدقة التابعة للقوات الجوية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء المشاة الآلي 65 والكتيبة 19 ومرتزقة "الفيلق الأجنبي" بالقرب من مدينة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 150 مسلحًا و19 وحدة من المعدات العسكرية".
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