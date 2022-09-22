https://sputnikarabic.ae/20220922/تدريبات-السفن-الحربية-التابعة-لأسطول-البلطيق-الروسي-1068077883.html
تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي
تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي
⚡️جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات تظهر إحباط هجوم إرهابي أوكراني على منشأة للنفط والغاز توفر الطاقة إلى تركيا وأوروبا 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:59+0000
2022-09-22T08:59+0000
2022-09-22T08:59+0000
صور
وسائط متعددة
الجيش الروسي
رصد عسكري
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عمل الطاقم الخاص في سفينة الإنزال على تنظيم الاتصال بنقطة الإنزال (التفريغ)، والإجراءات العملية لتثبيت المعدات على سطح السفينة، وإعدادها للخطوة التالية لإرسالها إلى الساحل بعد الانتهاء من تجهيزها وفق المعايير المطلوبة لذلك.
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фото, صور, وسائط متعددة, الجيش الروسي, رصد عسكري
фото, صور, وسائط متعددة, الجيش الروسي, رصد عسكري
تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي تابعنا عبر
⚡️جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات تظهر إحباط هجوم إرهابي أوكراني على منشأة للنفط والغاز توفر الطاقة إلى تركيا وأوروبا
عمل الطاقم الخاص في سفينة الإنزال على تنظيم الاتصال بنقطة الإنزال (التفريغ)، والإجراءات العملية لتثبيت المعدات على سطح السفينة، وإعدادها للخطوة التالية لإرسالها إلى الساحل بعد الانتهاء من تجهيزها وفق المعايير المطلوبة لذلك.
© Sputnik . Mikhail Golenkov سفينة صغيرة مضادة للغواصات "ألكسين" خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفينة صغيرة مضادة للغواصات "ألكسين" خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصور سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov
الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصور الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov
سفينة الصواريخ الصغيرة "أودينتسوفو" مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفينة الصواريخ الصغيرة "أودينتسوفو" مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov
زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، "تشوفاشيا" مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، "تشوفاشيا" مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov سفينة صغيرة مضادة للغواصات "أليكسين" خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفينة صغيرة مضادة للغواصات "أليكسين" خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصور
سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022
سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022