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https://sputnikarabic.ae/20220922/تدريبات-السفن-الحربية-التابعة-لأسطول-البلطيق-الروسي-1068077883.html
تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي
تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي
⚡️جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات تظهر إحباط هجوم إرهابي أوكراني على منشأة للنفط والغاز توفر الطاقة إلى تركيا وأوروبا 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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صور
وسائط متعددة
الجيش الروسي
رصد عسكري
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عمل الطاقم الخاص في سفينة الإنزال على تنظيم الاتصال بنقطة الإنزال (التفريغ)، والإجراءات العملية لتثبيت المعدات على سطح السفينة، وإعدادها للخطوة التالية لإرسالها إلى الساحل بعد الانتهاء من تجهيزها وفق المعايير المطلوبة لذلك.
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фото, صور, وسائط متعددة, الجيش الروسي, رصد عسكري
фото, صور, وسائط متعددة, الجيش الروسي, رصد عسكري

تدريبات السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق الروسي

08:59 GMT 22.09.2022
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⚡️جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات تظهر إحباط هجوم إرهابي أوكراني على منشأة للنفط والغاز توفر الطاقة إلى تركيا وأوروبا
عمل الطاقم الخاص في سفينة الإنزال على تنظيم الاتصال بنقطة الإنزال (التفريغ)، والإجراءات العملية لتثبيت المعدات على سطح السفينة، وإعدادها للخطوة التالية لإرسالها إلى الساحل بعد الانتهاء من تجهيزها وفق المعايير المطلوبة لذلك.
© Sputnik . Mikhail Golenkovسفينة صغيرة مضادة للغواصات "ألكسين" خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفينة صغيرة مضادة للغواصات ألكسين خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov
سفينة صغيرة مضادة للغواصات "ألكسين" خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov
/
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سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov

الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

الزورق الصاروخي الكبير &quot;ديميتروفغراد&quot; من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov

الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بلطيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصورالزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
الزورق الصاروخي الكبير ديميتروفغراد من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
الزورق الصاروخي الكبير "ديميتروفغراد" من المشروع 12411، خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov

سفينة الصواريخ الصغيرة "أودينتسوفو" مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

سفينة الصواريخ الصغيرة &quot;أودينتسوفو&quot; مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov

سفينة الصواريخ الصغيرة "أودينتسوفو" مشروع 22800 في مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov

زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، "تشوفاشيا" مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، &quot;تشوفاشيا&quot; مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov

زورق صاروخي من رتبة الحرس الثالثة، "تشوفاشيا" مشروع 12411م خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkovسفينة صغيرة مضادة للغواصات "أليكسين" خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفينة صغيرة مضادة للغواصات أليكسين خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov
سفينة صغيرة مضادة للغواصات "أليكسين" خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022

سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Mikhail Golenkov
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سفينة من أسطول البلطيق خلال مناورات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 22 سبتمبر 2022

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