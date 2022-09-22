https://sputnikarabic.ae/20220922/رئيس-الوزراء-المجري-يشرح-فوائد-رفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1068072753.html

رئيس الوزراء المجري يشرح فوائد رفع العقوبات المفروضة على روسيا

رئيس الوزراء المجري يشرح فوائد رفع العقوبات المفروضة على روسيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T05:23+0000

2022-09-22T05:23+0000

2022-09-22T05:23+0000

المجر

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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ونقلت صحيفة "ماغيار نمزت" عن أوربان، قوله في اجتماع للائتلاف الحاكم لأحزاب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي: "إذا تم رفع العقوبات، ستنخفض الأسعار على الفور بمقدار النصف، وسينخفض ​​التضخم أيضًا. ومن دون عقوبات، سيتعافى الاقتصاد الأوروبي ويمكن أن يتجنب الركود الوشيك".وجدد رئيس الوزراء المجري التأكيد أن العقوبات هي سبب المشاكل الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم، وقال: "عندما تم فرض هذه العقوبات في بروكسل مطلع الصيف، لم يعد البيروقراطيون الأوروبيون بذلك، ووعدوا بأن العقوبات ستضرب روسيا وليس الأوروبيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن العقوبات المفروضة تسبب الضرر لأوروبا أكثر من روسيا".وحث أوربان أعضاء الائتلاف الحاكم على "بذل كل ما في وسعهم لترفع أوروبا هذه العقوبات في موعد لا يتجاوز نهاية العام".ينتقد رئيس الوزراء المجري باستمرار الاتحاد الأوروبي بسبب سياسته المعادية لروسيا. وأشار إلى وجود آلاف العقوبات ضد روسيا، لكنها لم تهز موسكو، بينما خسرت أوروبا أربع حكومات وتعاني من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأوربان، أضاعت دول الاتحاد الأوروبي فرصة التوسط في الصراع في أوكرانيا، لأنها لم تستطع ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.

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