https://sputnikarabic.ae/20220922/غوغل-تساعد-المستخدمين-على-حذف-نتائج-بحث-تحتوي-على-بيانات-شخصية-عنهم-1068103700.html

"غوغل" تساعد المستخدمين على حذف نتائج بحث تحتوي على بيانات شخصية عنهم

"غوغل" تساعد المستخدمين على حذف نتائج بحث تحتوي على بيانات شخصية عنهم

تختبر شركة "غوغل" الأمريكية حاليا أداة تسهل حذف نتائج البحث التي تحتوي على بيانات شخصية ‏للمستخدمين، مثل عنوانهم وأرقام هواتفهم، ومعلومات التعريف الشخصية... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T15:56+0000

2022-09-22T15:56+0000

2022-09-22T15:56+0000

شركة غوغل

منوعات

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الأداة تحمل اسم "Results about you" (نتائج عنك)، وتم الكشف عنها لأول مرة في مايو/ أيار 2022، ووصفتها "غوغل" في مدونة لها بأنها وسيلة "لمساعدتك على التحكم بسهولة في إمكانية العثور على معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك في نتائج البحث"، وفقا لموقع "9to5google".وعن كيفية عمل الأداة، فإنه في حال أن لاحظ أحد مستخدمي "غوغل" نتيجة بحث تحتوي على رقم هاتفه أو عنوان منزله أو بريده الإلكتروني، فبإمكانه النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن، ما سيؤدي ذلك إلى فتح لوحة "حول هذه النتيجة" المعتادة، لكنها أصبحت تحتوي الآن على خيار جديد هو "إزالة النتيجة" الموجود أسفل الشاشة.وعند اختيار طلب "إزالة النتيجة"، فإن مربع حوار منبثق على الشاشة سيوضح للمستخدم ما أنه إذا كانت النتيجة تحتوي على أحد هذه الأشياء الثلاثة (العنوان – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني)، ومرفق معها رسالة من "غوغل" هي: "يمكننا مراجعة طلبك بسرعة أكبر".كما يمكن للمستخدمين بعد ذلك متابعة طلبهم بحذف واحدة من بياناتهم الشخصية في عنصر قائمة جديد داخل التطبيق الخاصة بمحرك البحث "غوغل" يحمل اسم "نتائج عنك"، وهو متاح من خلال النقر على ملف تعريف المستخدم الخاص به في أعلى اليسار، والذي سيتيح بعد ذلك ميزة مراقبة تقدم الطلبات عبر عوامل التصفية: "كل الطلبات"، و"قيد التقدم"، و"الموافق عليها".وتتيح الصفحة نفسها للمستخدمين أيضا تقديم طلب جديد بخطوة "لماذا ترغب في إزالة هذه النتيجة"، والتي تتضمن خيارات "هناك من يعرض معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بي"، و"يُظهر جهة الاتصال الخاصة بي بغرض الإضرار بي"، و"يعرض معلومات شخصية أخرى"، و"يحتوي على معلومات غير قانونية"، و"لقد عفا عليه الزمن".وطرحت "غوغل" ميزة "نتائج عنك" الجديدة فقط لعدد محدود من المستخدمين داخل أمريكا وأوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20220718/غوغل-تتلقى-أكبر-غرامة-في-تاريخ-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1065249790.html

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