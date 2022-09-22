عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/في-كيه-إس-بندقية-قنص-روسية-من-العيار-الثقيل-1068087225.html
"في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
"في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
تستخدم البندقية "في كيه إس" طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) وهي مخصصة للاشتباك مع الأهداف المعادية، التي تمتلك وسائل حماية متنوعة، من مسافات آمنة، حسبما يقول تقرير... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:03+0000
2022-09-22T11:03+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068086634_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_baa8120d1d80a0ba666c5fd4f4a2e010.png
وتتميز طلقات البندقية "في كيه إس" بقدرتها على اختراق السترات الواقية من الرصاص والأبواب والحواجز الزجاجية المضادة للرصاص والمركبات المدرعة.ويمكن للبندقية أن تصيب أهدافها من مسافة تزيد عن 600 متر أثناء التخفي في موقع لا يمكن رصده ويساعد في ذلك استخدام طلقات قوية ومانع لهب مصمم لكتم صوت البندقية أثناء الإطلاق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068086634_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_3ce5b9566c3dbf62380138eb47264773.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل

11:03 GMT 22.09.2022
تابعنا عبرTelegram
تستخدم البندقية "في كيه إس" طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) وهي مخصصة للاشتباك مع الأهداف المعادية، التي تمتلك وسائل حماية متنوعة، من مسافات آمنة، حسبما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز طلقات البندقية "في كيه إس" بقدرتها على اختراق السترات الواقية من الرصاص والأبواب والحواجز الزجاجية المضادة للرصاص والمركبات المدرعة.

ويمكن للبندقية أن تصيب أهدافها من مسافة تزيد عن 600 متر أثناء التخفي في موقع لا يمكن رصده ويساعد في ذلك استخدام طلقات قوية ومانع لهب مصمم لكتم صوت البندقية أثناء الإطلاق.
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала