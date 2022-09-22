https://sputnikarabic.ae/20220922/في-كيه-إس-بندقية-قنص-روسية-من-العيار-الثقيل-1068087225.html
"في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
"في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
تستخدم البندقية "في كيه إس" طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) وهي مخصصة للاشتباك مع الأهداف المعادية، التي تمتلك وسائل حماية متنوعة، من مسافات آمنة، حسبما يقول تقرير... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:03+0000
2022-09-22T11:03+0000
2022-09-22T11:03+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068086634_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_baa8120d1d80a0ba666c5fd4f4a2e010.png
وتتميز طلقات البندقية "في كيه إس" بقدرتها على اختراق السترات الواقية من الرصاص والأبواب والحواجز الزجاجية المضادة للرصاص والمركبات المدرعة.ويمكن للبندقية أن تصيب أهدافها من مسافة تزيد عن 600 متر أثناء التخفي في موقع لا يمكن رصده ويساعد في ذلك استخدام طلقات قوية ومانع لهب مصمم لكتم صوت البندقية أثناء الإطلاق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068086634_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_3ce5b9566c3dbf62380138eb47264773.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
تابعنا عبر
تستخدم البندقية "في كيه إس" طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) وهي مخصصة للاشتباك مع الأهداف المعادية، التي تمتلك وسائل حماية متنوعة، من مسافات آمنة، حسبما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز طلقات البندقية "في كيه إس" بقدرتها على اختراق السترات الواقية من الرصاص والأبواب والحواجز الزجاجية المضادة للرصاص والمركبات المدرعة.
ويمكن للبندقية أن تصيب أهدافها من مسافة تزيد عن 600 متر أثناء التخفي في موقع لا يمكن رصده ويساعد في ذلك استخدام طلقات قوية ومانع لهب مصمم لكتم صوت البندقية أثناء الإطلاق.