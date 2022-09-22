https://sputnikarabic.ae/20220922/محكمة-لاهاي-من-المقرر-الانتهاء-من-التحقيق-في-قضية-إم-إتش-17-خلال-شهر-نوفمبر-1068082969.html

محكمة لاهاي: من المقرر الانتهاء من التحقيق في قضية "إم إتش 17" خلال شهر نوفمبر

محكمة لاهاي: من المقرر الانتهاء من التحقيق في قضية "إم إتش 17" خلال شهر نوفمبر

صرح هندريك ستينهايس، القاضي الذي ترأس الجلسة في محكمة لاهاي، أن المحكمة تتوقع استكمال تحقيقها مع المتهمين الأربعة في حادث تحطم الطائرة "إم إتش 17 " شرقي... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T09:38+0000

2022-09-22T09:38+0000

2022-09-22T09:38+0000

العالم

إسقاط طائرة

أخبار أوكرانيا

أخبار ماليزيا اليوم

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وقال القاضي في الجلسة التي أذيعت على الموقع الإلكتروني للمحكمة، اليوم الخميس: "المحكمة تتوقع استكمال التحقيق في قضايا المتهمين الأربعة بحلول 17 نوفمبر، وبعد ذلك ستصدر حكمًا على الفور".في وقت سابق، أفيد أن محكمة منطقة لاهاي في 17 نوفمبر 2022، ستصدر حكما في قضية تحطم طائرة بوينغ الماليزية (الرحلة MH17) في عام 2014 شرقي أوكرانيا.بدأت محاكمة إسقاط الرحلةMH17 في هولندا في 9 مارس/آذار 2020. ويشارك في القضية أربعة متهمين هم الروسي إيغور جيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف والأوكراني ليونيد خارتشينكو. ويمثل بولاتوف في المحكمة مجموعة دولية من المحامين، بينما يحاكم باقي المشتبه بهم غيابيا. في 8 يونيو/حزيران 2021، بدأ النظر في القضية على أساس الوقائع.في ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدر مكتب المدعي العام الهولندي لائحة اتهام تطالب بالحكم على المتهمين الأربعة بالسجن مدى الحياة "لتدمير طائرة كجزء من مجموعة منظمة، مما أدى إلى مقتل 298 شخصا بدأت محاكمة إسقاط الطائرة في هولندا في 9 مارس 2020. ويشارك في القضية أربعة متهمين هم الروس إيغور جيركين وسيرجي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف والأوكراني ليونيد خارتشينكو. ويمثل بولاتوف في المحكمة مجموعة دولية من المحامين ، بينما يحاكم باقي المشتبه بهم غيابيا. في 8 يونيو 2021، بدأ النظر في القضية على أساس الوقائع.في ديسمبر 2021، أصدر مكتب المدعي العام الهولندي لائحة اتهام تطالب بالحكم على المتهمين الأربعة بالسجن مدى الحياة "لتدمير طائرة كجزء من مجموعة منظمة، مما أدى إلى مقتل 298 شخصا، ومقتل الركاب، الذين كانوا على متنها.

https://sputnikarabic.ae/20220307/-محكمة-لاهاي-لا-نرى-أي-سبب-لتعليق-قضية-إم-إتش-17-1059570478.html

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