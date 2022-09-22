عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/مهندسان-يبتكران-ذراعا-آلية-لمساعدة-الأشخاص-ذوي-الأطراف-المبتورة-في-غزة-صور-1068081280.html
مهندسان يبتكران ذراعا آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة في غزة... صور
مهندسان يبتكران ذراعا آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة في غزة... صور
استطاع المهندسان طارق عبد الرحمن وعمار صيام من مدينة غزة، ابتكار جهاز صناعي يعمل بديلا للأطراف المبتورة بكفاءة وتقنية عالية، ويقوم ببعض مهمات اليد الطبيعية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:51+0000
2022-09-22T08:51+0000
تقارير سبوتنيك
اشتباكات غزة
أطراف
الدول الأكثر ابتكارا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068080678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5d381aa49df097f1b42f38dab969656.jpg
المهندسان عبد الرحمن وصيام تخرجا في قسم هندسة ميكاترونيكس في جامعة الأزهر في مدينة غزة، وكانا يحلمان في مشروع يخدم سكان قطاع غزة وخاصة ذوي الأطراف المبتورة، وذلك لعددهم الكبير جراء الحروب المتلاحقة على قطاع غزة.وقال المهندس عبد الرحمن لوكالة "سبوتنيك": "إن الفكرة بدأت لدينا أثناء محاولة البحث عن مشروع تخرج غير تقليدي، ولقد تخوفنا في البداية لكثرة العقبات، التي كان من المتوقع أن تواجهنا، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث هناك الكثير من الأجزاء الإلكترونية التي من الصعب أن تتواجد في القطاع أو حتى جلبها من الخارج، لكن قررنا دخول هذا التحدي واستخدام بدائل عن القطع غير المتوفرة".مشروع "اليد الآلية" يتكون من جزئين، الأول منها جهاز تحكم صمموه بأنفسهم لعدم توفره في قطاع غزة، وقفاز ليرتديه الشخص بيده، لالتقاط حركات يد المستخدم ونقلها لاسلكياً إلى "اليد الآلية"، حيث يقوم الجهاز بتكرار الحركات الصادرة من المستخدم، عن طريق القفاز الذي يرتديه بيده الأخرى.وقال المهندس عمار صيام لـ"سبوتنيك": "إنَّ المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى التصميم بتقنية 3D، ثم برنامج Blender ،وأخيراً البرمجة والتشبيك، ولعدم توفر الأدوات المطلوبة في القطاع، استخدمنا أدوات بديلة ذات جودة أقل، لكنها تفي بتأدية الحركات وتساعد الشخص المبتور بشكل جيد".ويطمح المهندسان عبد الرحمن وصيام إلى تطوير مشروع "اليد الآلية" لتصبح ذراعا كاملة، تعوض الأشخاص المبتورين من الأطراف العليا بشكل كامل، وذلك لخدمة آلاف الأشخاص، الذين بُترت أطرافهم في قطاع غزة، ويطمحان إلى إيجاد جهة تتبنى مشروعهما ليتمكنا من استيراد القطع الأساسية غير المتوفرة في القطاع، وصناعة ذراع آلية تنافس محليا ودوليا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068080678_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb69b6911715d25b5b14f0281ae3c524.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, اشتباكات غزة, أطراف, الدول الأكثر ابتكارا
تقارير سبوتنيك, اشتباكات غزة, أطراف, الدول الأكثر ابتكارا

مهندسان يبتكران ذراعا آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة في غزة... صور

08:51 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
استطاع المهندسان طارق عبد الرحمن وعمار صيام من مدينة غزة، ابتكار جهاز صناعي يعمل بديلا للأطراف المبتورة بكفاءة وتقنية عالية، ويقوم ببعض مهمات اليد الطبيعية.
المهندسان عبد الرحمن وصيام تخرجا في قسم هندسة ميكاترونيكس في جامعة الأزهر في مدينة غزة، وكانا يحلمان في مشروع يخدم سكان قطاع غزة وخاصة ذوي الأطراف المبتورة، وذلك لعددهم الكبير جراء الحروب المتلاحقة على قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المهندس عبد الرحمن لوكالة "سبوتنيك": "إن الفكرة بدأت لدينا أثناء محاولة البحث عن مشروع تخرج غير تقليدي، ولقد تخوفنا في البداية لكثرة العقبات، التي كان من المتوقع أن تواجهنا، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث هناك الكثير من الأجزاء الإلكترونية التي من الصعب أن تتواجد في القطاع أو حتى جلبها من الخارج، لكن قررنا دخول هذا التحدي واستخدام بدائل عن القطع غير المتوفرة".
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
© Sputnik . Ajwad Jradat
مشروع "اليد الآلية" يتكون من جزئين، الأول منها جهاز تحكم صمموه بأنفسهم لعدم توفره في قطاع غزة، وقفاز ليرتديه الشخص بيده، لالتقاط حركات يد المستخدم ونقلها لاسلكياً إلى "اليد الآلية"، حيث يقوم الجهاز بتكرار الحركات الصادرة من المستخدم، عن طريق القفاز الذي يرتديه بيده الأخرى.
© Sputnik . Ajwad Jradatمهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
مهندسان يبتكران ذراعاً آلية لمساعدة الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المهندس عمار صيام لـ"سبوتنيك": "إنَّ المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى التصميم بتقنية 3D، ثم برنامج Blender ،وأخيراً البرمجة والتشبيك، ولعدم توفر الأدوات المطلوبة في القطاع، استخدمنا أدوات بديلة ذات جودة أقل، لكنها تفي بتأدية الحركات وتساعد الشخص المبتور بشكل جيد".
ويطمح المهندسان عبد الرحمن وصيام إلى تطوير مشروع "اليد الآلية" لتصبح ذراعا كاملة، تعوض الأشخاص المبتورين من الأطراف العليا بشكل كامل، وذلك لخدمة آلاف الأشخاص، الذين بُترت أطرافهم في قطاع غزة، ويطمحان إلى إيجاد جهة تتبنى مشروعهما ليتمكنا من استيراد القطع الأساسية غير المتوفرة في القطاع، وصناعة ذراع آلية تنافس محليا ودوليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала